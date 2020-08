El boicot contra las Kardashian es por Kanye West 

Se les viene la noche. En las redes sociales se ha hecho tendencia el hashtag “#boycottkardashian” en donde piden boicotear los productos que ofrecen las hermanas Kardashian, además de pedir que se cancele el reality televisivo, “Keeping up with the Kardashians”. Todo esto sería por Kanye West, debido a unas polémicas declaraciones que hizo contra el aspirante a la presidencia Joe Biden.

El pasado viernes, el rapero le concedió una entrevista telefónica a Forbes y dentro de todas las cosas que dijo, resaltó que su objetivo principal es dejar fuera de la campaña a Joe Biden.

“Mi campaña presidencial está diseñada para robar votos al candidato demócrata, Joe Biden”, algo que los analistas políticos han estado debatiendo.

Esta campaña en contra de la familia Kardadhian puede arrancarle unos miles de dólares al patrimonio familiar.

“Vamos a boicotear todos los productos Kardashian. Eso incluye a todas las hermanas. No show, no perfume, cualquier mierda que vendan”, pide el exsecretario de prensa de Bill Clinton.

Joe Lockhart, quien también fue exsecretario de prensa del expresidente Bill Clinton, aseguró que Kanye West se está postulando a la presidencia para crear una alianza con Donald Trump en el poder.

“Si Kayne quiere postularse para ayudar a DonaldTrump, habrá que pegarles en su bolsillo. Vamos a boicotear todos los productos Kardashian. Eso incluye a todas las hermanas. No show, no perfume, cualquier mierda que vendan. Reducirlos a convertirse en infomerciales a los que Trump pronto se unirá”, agregó.

Sin embargo, hay quienes señalan que el clan encabezado por Chris Jenner, la madre de Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kyle, no tienen nada que ver con las rivalidades políticas que tenga Kanye West.

Como se recuerda, Kim Kardashian y su esposo viajaron a República Dominicana para alejarse de la polémica que se ha generado desde que Kanye West inició su carrera política, pero al regresar han encontrado toda esta ola de críticas contra la familia.