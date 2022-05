El Bruce Willis argentino que hasta Dua Lupa lo confundió con Bruce Willis

Pablo Perillo, un actor argentino que además de tener 54 años es idéntico a Bruce Willis. La forma de su cabeza, la pelada, la barba con canas, la contextura física, el grosor de sus músculos, la postura, la mirada, las manos, todo indicaría que fue moldeado a imagen y semejanza del protagonista de “Sexto Sentido”.

EL PARECIDO ES TAN IMPRESIONANTE CON EL VERDADERO ACTOR QUE HA SIDO SU DOBLE EN VARIAS OPORTUNIDADES

Algunos consideran que por su gran parecido pasó por la mano de algún cirujano, pero no. Pablo remarca que su parecido es 100% natural. “La gente me decía que tenía los mismos gestos y me vestía igual cuando ni sabía quién era Bruce Willis. Nunca quise imitar a nadie, ni transformarme en otra persona”, dijo.

No le genera tedio ni molesta. Por el contrario, exprime al máximo la confusión de la gente. Al punto que su parecido físico con el célebre actor, le permitió viajar por el mundo, dormir en los mejores hoteles, rodearse de famosos y tener una extensa lista de anécdotas. “Al principio no quería saber nada, cuando empezás con tu carrera vos querés hacer la tuya y se te hace muy difícil decir que tenés que hacer de otra persona. Pero en este caso se dio una circunstancia donde me parezco a alguien sin darme cuenta”, contó el hombre oriundo de La Boca.

A principios del 2000 Pablo se inscribió en un concurso organizado por TNT donde buscaba personas parecidas a estrellas de Hollywood. El premio era un viaje a Los Ángeles y la invitación a la entrega de los SAG Awards, una de los eventos más importantes de la industria del cine mundial. Entre un gran número de participantes, el argentino fue el ganador. “nos sacamos una foto”, recordó sobre su encuentro con el famoso actor de Hollywood.

Leer también [El cineasta chileno Nicolás López fue condenado por abuso sexual]

Al margen de las risas y los recuerdos, esa noche fue la que terminó de abrirle las puertas para vivir de la actuación pero como doble. “Me empezaron a buscar marcas importantes para hacer comerciales, viajé, me fui muchos años a trabajar a Panamá, ahí me surgieron más posibilidades de laburo respecto a su imagen”.

En 2017 le llegó la gran oportunidad: “Desde su productora me contactaron y viajé a Budapest porque él es la imagen de una bebida muy importante en Hungría. En ese momento Bruce estaba con mucho trabajo y me mandaron a mí para hacer el marketing de la marca. Me presentaron como si fuese Bruce Willis y estaba hospedado en un hotel muy importante, el cual daba la casualidad que también estaba hospedado Arnold Schwarzenegger porque fue a grabar Terminator. Todo el mundo estaba en la puerta buscándolo a él y bueno a mí”.

El argentino es trece años menor que el actor nacido en Alemania y esa diferencia se nota en la cara. “Yo tengo la imagen del Bruce que todos quieren recordar, cuando era un poco más joven”, afirmó.

Pablo no solo utilizó su parecido para forjar una carrera de más de 20 años como actor, sino que también encontró en las redes sociales un universo de posibilidades que estaba listo para explorar. Bajo el nombre de @doblebruce, acumula más de 600 mil seguidores en Instagram y casi 4 millones en Tik Tok, donde suele hacerse viral por subir videos recreando situaciones al estilo John McClain por distintos puntos de Buenos Aires o armar un sketch usando filtros y canciones de la aplicación.

Se podría decir que el argentino es el único Bruce Willis que circula en las redes, ya que el original no tiene cuentas. Esa situación le posibilitó tener la repercusión que goza hoy en día: “La gente ve en mí lo que no puede ver en Bruce porque no tiene cuenta. Muchos me siguen porque piensan que soy él, ya que tengo los dos perfiles verificados. Me va muy bien y trabajo bastante con eso”.

Quienes hayan visto alguna vez sus videos habrán pensado que se trataba de la cuenta oficial de la estrella de Hollywood, incluso también sus conocidos: otras celebridades internacionales. Cuando se conoció la noticia del retiro, Matthew Perry, amigo de Bruce, escribió un breve mensaje en sus historias de Instagram y etiquetó a Pablo Perillo. Además, de vez en cuando intercambia likes y reacciones a comentarios con Demi Moore y Sylvester Stallone.

Pero el protagonista de Friends no fue el único en caer públicamente en la confusión. Una vez, la cantante Dua Lipa contó en el programa de Jimmy Kimmel que se había puesto muy contenta cuando vio un Tik Tok de Bruce Willis bailando su canción Don’t Start Now, pero después se enteró de que en realidad se trataba de un doble. También varios medios del exterior suelen usar fotos suyas como portadas a noticias relacionadas con el actor.

Cuando la gente lo para en la calle, Pablo dice que aprendió a seguirles el juego: antes se ponía más nervioso e incómodo y ahora trata de divertirse. “Muchos no me creen y yo les hablo en español y siguen sin creerme. Una vez en Panamá, estuve 45 minutos convenciendo a una mujer de que yo no era Bruce Willis y ella me decía que era mentira. Hasta que le firmé un autógrafo y se fue contenta. Está todo bien con Pablo, pero la gente quiere la foto con Bruce y eso yo lo entiendo”.