Ter Stegen toma sus precauciones

El deporte se sigue haciendo presente con mensajes para combatir el brote del coronavirus en el mundo. Esta vez fue Marc-André Ter Stegen, guardameta de Barcelona, quien desde España envió un mensaje instando a las personas a quedarse en casa en la cuarentena, para evitar el contagio de la enfermedad. Además contó cómo es su estadía en ese país.

“El aislamiento lo llevo con tranquilidad, el fútbol no es una prioridad. Hay que estar en casa. Acá en Barcelona siempre me han hecho sentir muy bien, tanto a mí como a mi familia. Y hay cosas de aquí que me encantan, como la comida, el clima y el mar. Pero también sigo teniendo cosas muy alemanas, soy puntual. A pesar de jugar acá, no veo mucho fútbol, sólo cuando hay partidos buenos o juega algún amigo. A veces, me preguntan por el nombre de un jugador y no tengo ni idea“, señaló a un medio local.

Cabe recordar que España es uno de los países más afectados por el Covid-19, registrando a más de 78 mil infectados por el virus, e incrementando el número de fallecidos a casi 7 mil personas. El gobierno suspendió toda actividad deportiva, como medida de prevención, por lo que los clubes tendrán que esperar hasta nuevo aviso para la reanudación de la Liga y los respectivos torneos. Barcelona se ubica en la primera posición de la tabla, dos puntos por encima de Real Madrid, su más cercano perseguidor.