El emotivo llamado de Vasco Madueño por la salud de su madre

El joven y talentoso cantante y compositor Vasco Madueño, hijo del reconocido Guillermo Dávila, atraviesa momentos difíciles debido al deterioro de la salud de su madre, Jessica Madueño.

La señora enfrenta una dura batalla contra el cáncer, lo que la ha dejado bastante afectada y debilitada. Esta situación ha generado una gran preocupación en Vasco, alejándolo temporalmente de su pasión por la música.

La madre del artista de 23 años, originario de Lamas, en la selva peruana, reveló a las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’ que ha estado luchando contra esta enfermedad durante los últimos cinco años.

“Intenté cuidarme, pero no pude hacerme los tratamientos necesarios. Intenté con el muérdago, pero solo duré dos meses porque es carísimo“, mencionó la madre de Vasco Madueño.

Añadió: “Estoy en 33 kilos y medio, estaba en 30, me han dicho que tengo que hacer dieta completa para subir de peso, sino no me pueden hacer ningún tipo de tratamiento”, indagó.

Recientemente, sufrió una obstrucción intestinal que requirió una cirugía de urgencia. ‘Me dieron solo un 30 % de posibilidades de salir con vida, y aquí sigo en la pelea‘, compartió con valentía.

Organizará un evento benéfico

Madueño se ha alejado de la música para dedicarse a trabajar en una cafetería en Surquillo, con el fin de apoyar a su madre en su lucha contra la enfermedad.

Sin embargo, se verá obligado a regresar a los escenarios en una fecha aún por determinar, con el objetivo de recaudar fondos para el tratamiento de su ser querido.

Vasco compagina su trabajo con el cuidado de la mujer que le dio la vida, dedicándole casi todo su tiempo en lugar de centrarse en su carrera musical.

El joven talento también aprovecha este tiempo a su lado para interpretar sus mejores temas, llenando su alma de esperanza.