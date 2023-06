‘El Gran Chef Famosos’: Ricardo Rondón es el ganador de la primera temporada

Karina Calmet y Ricardo Rondón disputaron la gran final del reality de competencia de cocina.

Ricardo Rondón fue el ganador de la primera temporada de “El Gran Chef Famosos” y demostró todo su talento en la cocina tras superar los retos. Para la gran final, los participantes prepararon tres platos: ceviche (entrada), quinito andino con chuleta de cordero (segundo) mousse de chocolate, lúcuma y crujiente de chocolate con almendras (postre).

Para saber cuál sería el ganador, el jurado dio un puntaje para cada plato, la persona que obtuvo más puntos, resultó vencedor. Mientras Ricardo Rondón y Karina Calmet cocinaban, los anteriores participantes, entre ellos Korina Rivadeneira, Fiorella Rodríguez, Andrés Vílchez, Miguel Vergara, Patricio Suárez-Vértiz, Susan León y Nikko Ponce los visitaron en el set para darle ánimos.

Tras alzar el trofeo de campeón, Ricardo Rondón se mostró conmovido y le dedicó un mensaje a cada jurado: “Dije por qué no probar con algo que me hace feliz conmigo mismo porque estaba pasando por algo personal. Javier, celebro y respeto a las personas que son muy inteligentes, soy enamorado de la sabiduría. Nelly, tu ternura, tu mirada, tu protección ha sido tan especial como tu manera de ser colaboradora y solidaria. Maestro Giacomo, si conocí a alguien gentil, amable, señor en toda la extensión de la palabra, es usted. Le agradezco mucho y tengo el placer de haberlos conocido. Peláez, tienes el privilegio de ser la cara de esa televisión que todos reclamaban, sí se puede hacer televisión buena, tengo 30 años en esto, sí se puede hacer buena televisión y con respeto, tú eres el pionero de la nueva televisión. Nunca firmé un autógrafo a un niño y ahora se me acercan”, dijo entre lágrimas.

Sin embargo, aquí no queda todo. Para la segunda temporada, José Peláez continuará enganchando a toda la audiencia peruana ya que se ha convertido en uno de los conductores más carismáticos de la televisión peruana. Sus ocurrencias e imitaciones estarán presentes en la siguiente entrega del reality de cocina.

“El Gran Chef Famosos 2” también contará con la presencia de los tres exigentes integrantes del jurado: Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y Javier Masías. El programa se emitirá de lunes a viernes a partir de las 8:00 p.m. y, como novedad, los sábados a partir de las 8:30 p.m. por la señal de Latina.