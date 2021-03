Elton John arremete contra el Vaticano

El artista británico ha denunciado la “hipocresía” del Vaticano por negarse a bendecir los matrimonios homosexuales. Elton John sustenta eso porque cuando de ganar dinero se trató, la santa sede no tuvo problemas en invertir para ganar dinero con la película biográfica del cantante, ‘Rocketman’.

EL CANTANTE MOSTRÓ TODA SU FURIA CONTRA LA SANTA SEDE POR NEGARSE A BENDECIR LOS MATRIMONIOS HOMOSEXUALES

El lunes la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) publicó un documento en el que aclaraba que los sacerdotes no pueden bendecir uniones del mismo sexo puesto que “Dios no puede bendecir el pecado”. En ese sentido Elton John, demostró una vez más no tener pelos en la lengua y lanzó su crítica mediante su cuenta de Twitter.

“¿Cómo puede el Vaticano negarse a bendecir los matrimonios homosexuales porque ‘son pecado’, y sin embargo, felizmente, obtener una ganancia de invertir millones en Rocketman, una película que celebra que encontré la felicidad de mi matrimonio con David? Hipocresía“, escribió. Dicho mensaje no tardó en convertirse en viral en la red social.

Como se sabe, el cantante y compositor está casado desde el 2005 con David Furnish, por lo que no podía evitar pronunciarse por el nuevo decreto aprobado por el papa Francisco, del que en anteriores oportunidades se ha declarado su fiel admirador.

Una de esas ocasiones fue en el 2013, cuatro meses después de su elección como obispo de Roma, Elton John definió a Francisco I como “un milagro de humildad en la era de la vanidad”. “Este Papa parece que quiere llevar a la Iglesia a los antiguos valores de Cristo y, al mismo tiempo, acompañarla en el siglo XXI. Si sabe llegar a los niños, las mujeres, los hombres que conviven con el sida —a menudo solos y ocultos en el silencio—, su faro de esperanza llevará más luz que cualquier progreso de la Ciencia, porque ningún fármaco tiene el poder del amor”, expresó en ese entonces.

Un año después durante la anual gala benéfica contra el sida organizada por la fundación de Elton John en Nueva York, el cantante propuso que Francisco, al que llamó “mi héroe”, fuese santificado.