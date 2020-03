En Barcelona parece que el retorno de un ídolo estaría cerca. Es el caso de Luis Enrique, ex técnico “Culé” que consiguió el título de Champions League. El español no le dio la pesada a su regreso, y tuvo palabras de elogios hacia el club. “Soy afortunado de haber estado tantos años en Barcelona. Siempre he tenido suerte de dejar las puertas abiertas en los equipos que he estado. De todas, mi etapa en Barça B y el primer equipo fue maravillosa”.