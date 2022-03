Enamorado de menor desaparecida envía aterrador mensaje

Días de angustia e incertidumbre vienen afrontando tres familias peruanas. En el distrito de Puente Piedra, una adolescente de 14 años desapareció durante la noche del pasado 27 de febrero. Según su familia, la última vez que la vieron fue cuando la menor, acompañada de su prima, fue a comprar a una tienda. Al regresar, la prima le dijo a su tío, que de un momento a otro no la volvió a ver más.

ADOLESCENTE LE DICE A MADRE DE JOVENCITA QUE NO LE QUERÍA HACER DAÑO Y QUE YA NO ESTÁ CON “NOSOTROS”

La mujer contó que hubo quienes vieron a su hija con su exenamorado de 16 años. Ella precisó que los celulares de ambos adolescentes se desactivaron el domingo pasadas las siete de la noche. Sin embargo, lo que llenó pánico a la madre es un intercambio de mensajes que pudo tener con el exenamorado de su hija.

“Él me responde: ‘Señora, perdóneme no fue mi intención yo no le quería hacer daño a Ashly. Señora, perdóneme. Ella no quería que yo vaya a verla a su casa. Sé que me porté mal y yo no pude hacer nada’. Le dije: ‘qué has hecho, seguro la golpeaste. Voy a ir a ver a mi hija’. Entonces, él me dijo: ‘No señora, ya Ashly ya no está con nosotros’”, dijo la madre entre lágrimas.

Posteriormente, el menor cambió de versión y negó haber estado con su hija. “Me dijo, ‘he ido por Plaza Norte, luego me dice estamos en Piura, y luego me dice estoy Sullana, pero yo no estoy con Ashly’”, manifestó. La comisaría de La Ensenada atendió la denuncia de la señora Sonia, ella pidió a su hija volver a casa si es que decidió escaparse o en todo caso, rogó a las personas que podrían haberla secuestrado a liberarla.

Menores de 12 y 13 años desaparecidos en Villa El Salvador

Fernanda de 12 años y Duvan de 13 años desaparecieron el mediodía del pasado domingo. Según se pudo conocer, ellos fueron vistos por última vez conversando en una esquina cerca de sus casas, en el sector 9 grupo 1 del distrito de Villa El Salvador. La madre de Fernanda, Katherine Suarez, dijo que su hija salió de casa para despedir a su amigo Duvan, quien la tarde del domingo regresaría con su familia a su natal Arequipa, sin embargo, la menor nunca regresó a su hogar.

Por su parte, el padre de Duvan dijo que su hijo salió a comprar unos helados y fue ahí donde se encontró con Fernanda. “Me siento muy apenado por esta decisión que hayan tomado o que otra persona haya hecho. Quiero pedir que regresen sano y salvo a mi hijo, así también como a la niña que desapareció con él. Él sale de la casa a comprar helados a la tienda frente de la casa. Los vecinos dicen que se encontró con Fernanda y estuvieron conversando en la esquina”, dijo.

El padre de Fernanda pide a la Policía que proceda con la geolocalización de su móvil para dar con el paradero de ambos adolescentes, en caso estén juntos. Con una extrema preocupación, ambas familias esperan pronto poder reencontrarse con sus menores hijos.