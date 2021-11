Enfermera sale de vacunatorio, la asaltan y roban dinero de aplicativo

Terminar su jornada laboral como enfermera del vacunatorio Playa Miller del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, en Jesús María, se convirtió en una pesadilla para Jasmín del Carpio. Abordó un taxi, pero unos sujetos la asaltaron y robaron dinero por su aplicativo bancario.

CON UN CUCHILLO LA AMENAZARON PARA QUE ENTREGUE SUS CLAVES, Y ASÍ REALIZAR TRANSFERENCIAS POR UN VALOR APROXIMADO DE S/ 25 MIL

La fémina subió a la unidad de color negro a la salida del establecimiento para poder regresar a su vivienda, pero a pocos metros de empezado el recorrido ingresan dos desconocidos para empezar con el robo. Le pusieron un cuchillo en el abdomen y lo presionaron para que entregue sus pertenencias.

“Busca en sus aplicativos. Bien es Scotiabank o BBVA, son esos dos bancos en los que les pagan”, cuenta que afirmó uno de los bandidos. Luego le pidieron sus claves y realizaron varias transferencias, las cuales ascienden a un monto aproximado de 20 a 25 mil soles, producto de su labor.

Jasmín añadió que presentó su caso a las entidades bancarias, pero no obtuvo una solución inmediata y desea pronto recuperar su dinero. “Yo no siento ningún apoyo porque lo único que me dicen es que tengo esperar 30 días hábiles, qué voy a hacer esperando”, sostuvo.

Finalmente colocó la denuncia respectiva en la comisaría de la zona y desea que no ocurra lo mismo con sus demás colegas. Añadió la madre de familia que la delincuencia está al asecho en los exteriores del vacunatorio y que, anteriormente, otras personas también sufrieron robos por el lugar.