Presidente de la Liga MX infectado con virus

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, dio a conocer los resultados de la prueba de contagio de coronavirus que se hizo, confirmando que dio positivo. Sus redes sociales sirvieron para su explicación, donde detalló su estado de salud actual. “Deseo comunicar a ustedes que después de realizarme los estudios pertinentes sobre COVID-19 he resultado positivo. Hasta el momento, pese a las pruebas realizadas, no presento síntomas graves y permaneceré en cuarentena como me indican las autoridades de la Secretaría de Salud”. Ya forma parte de los 203 casos confirmados en ese país.