Equipo Lava Jato logra su primera sentencia

PODER JUDICIAL CONDENÓ A FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN CASO ‘BONOS SOBERANOS’

Fiscal Rafael Vela indica que proceso fue un éxito gracias a la colaboración eficaz.

El 27 de junio del 2024 será recordado por el Equipo Especial Lava Jato debido a que logró su primera sentencia condenatoria por los pagos de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. En esta ocasión el Poder Judicial (PJ) impuso 8 años de cárcel contra Samuel Campusano Dulanto, a quien se le denominó como ‘intermediario’ en el pago de coimas en el caso ‘Bonos Soberanos’. La trama consistió en la emisión de bonos soberanos por 177 millones de soles que usó el Gobierno Regional de Cusco para cancelar la deuda que mantenía con Odebrecht por la obra de la Vía de Evitamiento de dicha región.

Por este caso, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional impuso 8 años de prisión efectiva contra Campusano Dulanto, quien fue el intermediario entre Odebrecht y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

A cambio de prometerle a Renato Ribeiro Bortoletti, directivo de Odebrecht y colaborador eficaz, interceder ante el MEF para la aceleración del trámite de emisión de bonos, la empresa simuló contratos por hasta 750 mil soles.

Del mismo modo, el PJ también determinó condena por acusación del equipo especial contra Pedro Cobeñas (actual funcionario del MEF) con 6 años de prisión. Asimismo, 2 años y 8 meses de prisión suspendida contra el abogado Gustavo Montecinos Atao por delito de encubrimiento real.

Gracias a la colaboración eficaz

Ante esto, Rafael Vela, coordinador del equipo Lava Jato saludó la decisión del PJ. “Este caso ha contado con abundante evidencia gracias a la colaboración eficaz y es producto de un trabajo acucioso del fiscal Juárez Atoche, quien la logrado la primera sentencia condenatoria en juicio oral”, indicó Vela. Reiteró que esta sentencia se da gracias a la colaboración eficaz y defendió sus características. “Ha sido determinante para lograr esta sentencia”, adujo.

Asimismo, precisó que existen otros juicios orales que se realizarán próximamente, como es el caso de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. “Este lunes comienza un juicio oral sumamente trascendente que es el caso de la señora Keiko Fujimori y otras personas acusadas”, indicó.

Sobre el caso de la exalcaldesa Susana Villarán, Vela Barba, anunció que no ha reconocido sus delitos ante la Justicia, a pesar de haberlo confesado en un programa de televisión. “Susana Villarán no ha admitido su culpabilidad dentro del proceso. Ha dicho que no es responsable de los cargos que se le imputan”, acotó.