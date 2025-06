Escáner portátil permite detectar millonario cargamento de contrabando en Puno

• Vehículo fue abandonado por sus ocupantes al notar la presencia de las autoridades

• Policía y SUNAT vinculan la mercancía con redes criminales transnacionales

Gracias al uso de tecnología especializada, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) incautaron en Puno un cargamento de contrabando valorizado en más de 500,000 dólares. La mercancía incluía más de 1.6 millones de cigarrillos de origen coreano y paraguayo y centenares de medias de vestir, camufladas en cajas y costales.

El hallazgo ocurrió en la avenida Circunvalación Norte, a la altura del colegio José Antonio Encinas, en la ciudad de Puno. Agentes observaron que una furgoneta (placa BOR-776) se desplazaba de forma sospechosa en dirección a Juliaca. Al ser intervenido, el conductor y su acompañante abandonaron el vehículo y huyeron.

Gracias al uso de escáneres portátiles y videoscopios, se identificó el cargamento escondido. Las autoridades informaron que los productos habían sido recogidos en la frontera con Bolivia y no contaban con documentación legal. Por ello, la Policía Fiscal de Puno y la Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros dispusieron su incautación y traslado al depósito de SUNAT.

Entre las marcas incautadas figuran Golden Beach, Carlyle, Carnival, Hamilton, entre otras. Según fuentes policiales, este tipo de ilícito formaría parte de un esquema operativo coordinado por mafias del contrabando, que trabajan con organizaciones criminales transnacionales vinculadas también a delitos como extorsión, trata de personas y sicariato.

Este caso no es aislado, semanas atrás, un reportaje de Cuarto Poder documentó cómo estas redes controlan pasos fronterizos en el norte del país, como Macará y El Alamor, permitiendo el libre tránsito de mercancías ilegales y personas sin control migratorio, incluso con la presunta participación de autoridades locales.

La incautación en Puno confirma que el contrabando no es un delito menor, sino una actividad clave del crimen organizado en el país, que moviliza millones y debilita el control estatal en zonas estratégicas.