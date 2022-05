Escorts en Quito y los secretos de su negocio

¿Por qué el servicio de las prepagos se ha vuelto tan famoso? Las damas de compañía, lejos de lo que muchos opinan, ofrecen su acompañamiento a clientes que lo solicitan, en el que el sexo no es una constante si así se ha manifestado en un comienzo.

Entonces, ¿Cómo hacen para seguir atrayendo a tantos clientes a su cartera? La respuesta está inmersa en los secretos de su profesión. Y es que, como cualquier otro trabajo, se requiere una serie de habilidades, además de planificación para en manejo del negocio.

Por ello, las scorts de Quito no son simples mujeres ofreciendo sexo en Quito y compañía, estas tienen sus recursos para hacer cada una de estas horas memorables. Aquí desvelaremos una parte de los secretos que hacen que sean tan solicitadas.

Nuestra idea general sobre las escort

Hablemos un poco de la idea general que se tiene sobre las escort en Quito, la superficie que se deja ver en una tarde o un día de trabajo. En primero lugar, notamos que se trata de personas bellas, encantadoras y afables, podremos vincularnos con ellas fácilmente.

Por su parte, nos ofrecen el servicio de acompañamiento, ya sea para asistir a un evento, fiesta o reunión importante, en el que haga falta llevar a alguien más. Con una dama de compañía que estará resuelto con un pequeño acuerdo y algunas pautas.

Las escort también ofrecen sexo a sus clientes, siendo este el segundo atractivo de las mismas. Después de todo, ¿A quién no le gustaría estar con una mujer tan hermosa con estas?

Su nivel de desempeño en la cama es otro de los atributos más valiosos de estas damas, capaces de ensuciarse las manos e ir más allá de lo acostumbrado. Eso sí, por el precio adecuado se pueden abrir todas estas puertas.

Pero, aunque estos pueden ser atributos importantes, ¿Qué diferencia a las chicas prepago de cualquier otra mujer que solo se vende por sexo? Lo cierto es que la diferencia es totalmente abismal, y por ello, develaremos algunos de sus secretos a continuación.

¿Cuáles son los secretos de su negocio?

Ahora bien, ¿Qué se esconde detrás del servicio de escort? ¿Cuáles son sus secretos para atraer clientes? Estos son algunos de los trucos de su profesión:

Su apariencia

Más allá de la belleza de su físico, la particularidad que tienen las mujeres de compañía es que pueden verse como cualquier dama, es decir, como tu vecina o amiga, alguien que lleva una vida regular. Logran pasar desapercibidas, y difícilmente creerías que ofrecen un servicio sexual o de acompañante.

Y esto no es porque no sean tan lindas como uno pretendería, todo lo contrario. Esto se debe en parte a la creencia que tenemos de que una chica que ofrece sexo debe vestirse con ropa sugestiva.

En cambio, las escort en Quito guardan una apariencia coloquial y natural, pero bien cuidada, capaz de crear una atracción innegable hacia ellas.

Esta es una característica beneficiosa en muchos aspectos. Por ejemplo, las damas de compañía cuentan con una gran habilidad para vestirse conforme a la ocasión, lo que les permite ocultar la identidad de su trabajo.

Por otro lado, su estilo de presentación te ayuda a sentirte menos tenso, ya que puedes caminar con ella por la calle, pasar por un restaurant u otros locales y hacerla pasar fácilmente por tu novia o pareja.

Su forma de hablar

Las palabras suelen tener más poder sobre el cuerpo de lo que uno creería. La frase correcta en el momento adecuado puede hacerte desbordar un sinfín de sensaciones, y no todo el mundo tiene esa habilidad.

No hay dudas de que las chicas de compañía saben cómo expresarse, así como también manejan bien los tiempos para hablar o para guardar silencio. Siendo un aspecto esencial para convertirse en la mejor acompañante para todos los tipos de persona.

Esto, entre otras cosas, les permite lidiar con toda clase de clientes. Puesto que, mientras están los que no pueden dejar de hablar, los chistosos y los reservados, también están los que no logran desenvolverse muy bien.

Es aquí donde el manejo de las relaciones es esencial para hacer sentir a este cliente a gusto. Después de todo, se trata de una situación particular, pero que las escort en Quito consiguen abordar a la perfección.

Las caricias

La forma de tocar puede no parecer una habilidad muy significativa, pero el tacto y las caricias son un gesto físico que puede cambiar el clima de la cita. Una chica que no haga contacto físico con el cliente, ya sea para sujetar su mano, tocar su pierna o su cara, no será capaz de cautivarlo por completo.

El acercamiento es otra de las técnicas más usuales de las escort en Quito para atrapar a un cliente y hacer que quede con ganas de más. Es un elemento valioso y que consigue transmitir sensualidad y encanto, así como a avivar la llama y la tentación, ideal cuando se ha acordado sexo en la última instancia.

El buen sexo

Ya puedes ir olvidándote del sexo de rutina, el tradicional circuito de tres posiciones que termina con el hombre o la mujer satisfecho. Con las escort, el objetivo principal es deleitarte más allá de lo posible, y para ello las chicas cuentan con gran experiencia, además de una mente abierta.

¿Esto qué quiere decir? Que las damas de compañía pueden complacer tus fantasías más íntimas por el precio justo. ¿Te apena tener sexo anal con tus parejas? Para las escort esto no es problema, mientras se aclare previo al acuerdo de contratación.

Y esto es apena un atisbo de los que estas chicas pueden hacer por ti. Su habilidad, carisma y el desempeño en la cama es uno de sus principales fuertes, pero su disposición a probar otras alternativas es uno de los secretos de su éxito.

¿Una copa o dos?

Las copas y la bebida están a disposición de una velada magnífica. Aunque no lo parezca, el alcohol juega un papel importante en el trabajo de las escort en Quito. Eso sí, no creas que van por ahí emborrachando a sus clientes, es más como un aperitivo, un elemento para incentivar y dar un golpe de confianza.

Y es que, a muchos clientes les cuesta aceptar que salen con una dama de compañía la primera vez, por lo que es necesario aliviar la tensión, y la bebida es una excelente herramienta.

Además, otros tantos disfrutan llevar la cita con un algunas copas de por medio, para que el resultado durante el sexo sea más alocado y excitante.

¿Cómo puedo contratar a una chica prepago en Quito?

Hay varias maneras de contactarte con una escort en Quito, el servicio se ofrece de forma libre y no hallarás ningún inconveniente en ponerte en contacto con las chicas. Una vez que logres hacerlo, podrás apreciar un catálogo con los datos de las mujeres de compañía, bien sea la edad, altura, color de cabello y cosas que está dispuesta a hacer.

Una vez acordado esto, se indicará cuánto debes pagar y deberás respetar las condiciones establecidas, es decir, lo que se estipuló que entrará dentro del servicio.

A partir de aquí solo queda pautar la hora y el día de la cita. Recuerda que debes presentarte con buena higiene y debes evitar las actitudes violentas u obligar a la chica a hacer algo que no desea, sin importar que puedas pagarlo.