Estafadora se entrega a las autoridades pero la liberan por no tener ‘alerta roja’

Para no creerlo. Pamela Cabanillas Sánchez, la joven de 18 años que ejecutó una masiva estafa con entradas falsas para los conciertos de Daddy Yankee realizados el 18 y 19 de octubre en el Estadio Nacional, se entregó a las autoridades tanto de Italia y de España. Sin embargo, fue liberada tras no contar con una alerta roja de la Organización Internacional de Policía Criminal o Policía Internacional (Interpol).

AHORA JEFE DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE ESTAFAS PIDE A PAMELA CABANILLAS QUE TOMÉ SU AVIÓN Y SE ENTREGUE EN EL PERÚ

El coronel PNP José Manuel Cruz Chamba, jefe de la División de Estafas de la Dirincri, se encargó de confirmar esta información y asimismo precisó que la autodenominada ‘Mommy Yankee’ debe retornar al Perú con su cuenta propia para someterse a las investigaciones.

“Ya se ha presentado a las autoridades en Milán, Italia, subsecuente también ante autoridades en España. Lo que ella tiene que hacer es coger un avión y presentarse aquí en nuestro país y allanarse a la investigación”, manifestó la autoridad policial.

Cabe resaltar que cuando una persona cuenta con “alerta roja” de la Interpol es porque se encuentra siendo localizada para ser detenida a fin de que sea enjuiciada y condenada a una pena de cárcel por algún delito. En tanto, con la “alerta azul” solo se consigue mayor información sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas en relación con una investigación penal.

Pamela Cabanillas ya no se entregará a la PNP

La sindicada como líder de la red criminal ‘Los QR de la Estafa’, Pamela Cabanillas, utilizó sus redes sociales y aseguró que ya no se pondrá a disposición de las autoridades en el Perú, debido a que, según dice, está recibiendo constantes amenazas de muerte.

Lo más indignante es que la ‘Mommy Yankee’ continúa promocionando eventos de Halloween. Desde la catedral de Milán, en Italia, Cabanillas invitó a las personas a una fiesta a realizarse este 31 de octubre.

“Hola, te saluda tu ‘Mommy Yankee’ para invitarte este 31 de octubre a ‘Infieles del terror’, en jirón Crespo Castilla. Con tu mejor organizador Paolo Caycho y los infieles, pe. Te lo dice tu ‘Mommy Yankee’. Mandaré un par de entradas para el mejor disfraz”, dijo.

“¡Ciao, Milano! Este 5 de noviembre no se olviden de asistir al concierto del grupo Guinda en el local Ritmos del Perú. Esta vez no serán estafados y si sigo libre, nos vemos ahí. Se los dice su ‘Mommy Yankee’”, se escucha decir en otro video a Pamela Cabanillas.

Leer también:

En otro caso, joven fue estafado con S/600 en entradas para Bad Bunny

Jayr Jesus Inca es una nueva víctima de la reventa de entradas falsas. El joven compró dos entradas para el concierto de Bad Bunny en Lima por S/300 cada una, sin embargo, su ilusión por ver al cantante se esfumaron tras confirmar que sus boletos no eran originales.

“Yo estaba buscando entradas para el concierto de Bad Bunny, quería dos, para una amiga y para mí. Entonces una chica llamada Brigitte se contacta conmigo por Facebook. Me dijo: ‘yo tengo dos entradas a occidente y te la dejo a tanto”. Me dijo que hablemos por WhatsApp, por ahí me enseñó fotos, pruebas, que todo parecía real, hasta yo me la creí”, contó el agraviado.

Leer también [Almirall inicia el proceso para que Europa apruebe su fármaco]

Al momento que le dieron las entradas estaban adulteradas, borrosas. Beigitte le dijo que el chico que tenía las entradas, que las estaba vendiendo y le proporcionaba a ella. El joven precisó que el depósito por el pago de los boletos se lo hizo a Jaime Andrés Llontop Aylas, quien presuntamente habría engañado a la chica que le ofreció los boletos por Facebook.

“Le pedía todos los días que me envié las originales porque sentía que las que me había dado eran solamente una captura. Me mandaba las mismas imágenes, le pedía que me mandara las del mismo Teleticket. Después de tanto insistirle me dijo que Andrés la había engañado, las entradas habían sido adulteradas”, sostuvo.

Jayr logró dar con el contacto del supuesto estafador, este terminó aceptando devolverle su dinero. “Me he contactado directamente con el sujeto, pero hasta ahora nada. Ese dinero yo lo necesito. Ya eres consciente que hay este tipo de estafas, pero a veces piensas que no te va a pasar, hasta que te ocurre y te sientes frustrado”, manifestó.