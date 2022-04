Estas son las peores películas de la historia de Hollywood

Si bien es cierto, Hollywood cuenta con una larga lista de buenas películas, las cuáles puedes ver una y otra vez sin aburrirte, pero también están aquellas que no puedes terminar de verlas o las que no volverías a ver.

Por ello te mostramos las 7 peores películas de Hollywood, algunas de ellas protagonizadas por estrellas de la talla de Adam Sandler o Jim Carrey.

‘The Ridiculous 6’

El éxito de Adam Sandler con ‘Uncut Gems’ fue inesperado para algunos fans, debido al trabajo que había hecho en otras películas menos agraciadas como ‘The Ridiculous 6’.

En esta cinta significó el fin de la carrera de Taylor Lautner, la estrella de ‘Twilight’ en Hollywood, además de que provocó una oleada de malas críticas a sus otros protagonistas, Steve Buscemi y Rob Schneider.

Trata acerca de Tommy, un hombre blanco que es criado por nativos americanos. Un día unos bandidos secuestran a su padre y le piden 50 mil dólares para liberarlo con vida. Es por eso que el protagonista decide embarcarse en un ridículo viaje para recaudar el dinero necesario para salvar a su familia.

‘Dark Crimes’

A pesar de que fue lo que lo llevó a la cúspide de Hollywood, Jim Carrey no solo se dedicó a la comedia, ya que tiene otras películas como ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’ que tienen una historia más dramática

Una de sus aventuras fuera del género humorístico fue en la cinta ‘Dark Crimes’, donde le da vida a Tadek, un policía caído en desgracia que comienza a relacionar los hechos de un crimen sin resolver con los de una novela policíaca, por lo que su principal sospechoso es el autor de esa obra.

Para la crítica, ‘Dark Crimes’ fue una cinta rutinaria, que no escapa ni por un momento de los clichés de su género. Si bien se sintió el compromiso de Jim Carrey con su papel, el guión no jugó a su favor.

‘Jaws the Revenge’

‘Jaws’, del director Steven Spielberg, es uno de los grandes clásicos del cine de suspenso, debido a la innovadora tecnología que emplearon para su tiempo y a su icónica banda sonora.

Pero, como suele suceder, las secuelas no fueron tan buenas como la original, en especial ‘Jaws the Revenge’, la cuarta entrega de la saga. Esta cinta fue un retroceso en cuestión de los efectos especiales utilizados, además de que los momentos de tensión se sintieron planos y algunas partes de la trama carecían de lógica.

‘Pinocho’

Roberto Benigni, el actor que se llevó las palmas de la audiencia y de la crítica por su gran trabajo en ‘La vida es bella’, falló estrepitosamente con esta producción basada en el cuento de Carlo Collodi.

Los críticos destrozaron tanto su actuación como el proyecto original, asegurando que era una producción sin gracia y mal hecha. Incluso las caracterizaciones de los personajes fueron mal vistas, debido a que daban un aura espeluznante.

‘Gotti’

Cinta que al igual que todas las de esta lista, obtuvo un 0% de calificación en Rotten Tomatoes, pero también fue mal vista por los más de 5 mil fans que se tomaron el tiempo de valorarla.

Ni siquiera la presencia estelar de John Travolta pudo salvar a esta producción, la cual tenía una premisa interesante. Cuenta la historia de John Gotti, el jefe de los Gambino, una de las organizaciones mafiosas más importantes de los Estados Unidos en el siglo XX.

‘One Missed Call’

Esta cinta es parte de una franquicia del horror japonés, pero la critica la percibió como una historia débil debido a sus actuaciones sin alma, falsas y con elementos muy gastados que en vez de miedo provocan malestar.

Trata acerca de una chica que atestigua las muertes de sus amigos, quienes días antes habían escuchado sus últimos momentos a través de una llamada telefónica. A pesar de lo que piensa la policía al respecto, la protagonista junto a un detective, inicia su propia investigación para encontrar a la entidad paranormal asesina.

‘Ballistic: Ecks vs. Sever’

Su historia gira en torno a dos agentes secretos que compiten para ganar el derecho de usar una nueva y letal arma, la cual les garantizaría el éxito en todas sus misiones.

Tanto la audiencia como la crítica llegaron a un consenso en este caso, definiendo a ‘Ballistic: Ecks vs. Sever’ como una cinta inepta, con escenas de acción tan exageradas que son cómicas y cuya trama carece de ingenio y originalidad.