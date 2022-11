Ethel Pozo logra ver a Bad Bunny a pesar de tener entrada clonada

La hija de Gisela Valcárcel desembolsó una fuerte suma de dinero para poder ir al concierto de Bad Bunny, ya que no pudo comprarlas desde el sitio oficial. Ethel Pozo recurrió a los revendedores y terminó siendo estafada. Lo sorprendente de esto, es que a pesar de no tener entradas válidas, logró entrar con toda su mancha al concierto.

COMPRÓ ENTRADA A REVENDEDOR Y FUE ESTAFADA, PERO A DIFERENCIA DE 3000 ESTAFADOS ELLA SI INGRESÓ

Ethel utilizó sus redes sociales para comunicar lo que le había pasado. Brunella Horna también le compró al mismo revendedor, pero ella no tuvo problemas con su ticket, sin embargo, se quedó con su compañera hasta que lograra entrar.

Todos lograron ingresar, se sabe que Ethel iba con su esposo y sus hijas, Brunella con su prometido y un grupo de amigos.

En su programa , la hija de Gisela reconoció que cometió un error al comprar las entradas a revendedores, pero pudo más la ilusión de ella y de sus hijas en ver a Bad Bunny.

“Cometí el error de no comprar en Teleticket y compré a un promotor. No fue un canal regular, en mi desesperación por no perderme el concierto, pagué mucha plata por las entradas. Si hubiera sido yo nada más me iba a casa y ya, pero estaba con mis hijas, era un grupo con amigas del colegio”, comentó.

Evidentemente los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar, ya que como sabemos hay más de 3000 personas estafadas, pero solo Ethel y toda su mancha lograron disfrutar del concierto, pese a no tener entradas verdaderas.

“Ya lograron entrar y la gente en redes las está haciendo barro, ya que por ser conocidas les dieron solución, y otras personas simplemente no entraron”, escribió una usuaria a “Instarándula”. “Y cómo entraste al concierto?”, “Si tú entraste, los 3000 que se quedaron fuera también tendrían que haber entrado o no? Sería bueno que las entidades averiguen”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe indicar que debido a las críticas, Ethel Pozo limitó los comentarios en sus redes sociales.