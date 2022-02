Evalúan exigir carné de vacunación para retorno a los colegios

El Ministerio de Salud (Minsa) a falta de menos de dos meses para el inicio de las clases presenciales en el Perú ha dejado abierta la posibilidad de que el carné de vacunación contra el coronavirus sea un requisito para el retorno a las aulas. Cabe precisar que actualmente está en marcha el proceso de inmunización de los niños de 5 a 11 años.

DECISIÓN YA HA SIDO CUESTIONADA POR EXPERTOS EN EDUCACIÓN COMO JAIME SAAVEDRA

Al respecto, el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Augusto Tarazona, manifestó que el tema de los colegios, en particular, es un acuerdo que tiene que tomarse con el Ministerio de Educación (Minedu) y que aún está en proceso la decisión final. Para este grupo etario, además, se evaluaría la posibilidad de solicitar la vacunación completa a fin de que pueda acceder a distintas actividades.

Está disposición ya la viene cumpliendo la población adulta para ingresar a establecimientos cerrados. Sin embargo, la exigencia de un carné de vacunación para el retorno a colegios, ya ha sido cuestionada por expertos en educación, como el extitular del Minedu Jaime Saavedra, quien ha subrayado que esto no se da en otros países.

‘’Eso yo no lo entiendo. Ningún país industrializado esperó la vacunación para regresar. Ninguno. Y ya están, los chicos no han perdido nada. O sea, no hay ninguna evidencia científica que diga que para regresar a la escuela se requiera la vacunación’’, manifestó.

Finalmente, es preciso indicar que en el caso de los docentes sí será un requisito obligatorio para que puedan cumplir con sus funciones en las aulas. Así lo dijo la jefa de Inmunizaciones, Gabriela Jiménez.