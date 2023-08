Ex candidato dejará Ecuador por miedo a ser asesinado

El excandidato presidencial Christian Zurita, que asumió la postulación luego del magnicidio en contra de su amigo Fernando Villavicencio, anunció que saldrá del país para proteger su integridad.

CHRISTIAN ZURITA QUIEN REEMPLAZÓ AL ASESINADO FERNANDO VILLAVICENCIO, DIJO QUE NO QUIERE PASAR TODA SU VIDA CON CHALECO ANTIBALAS

Zurita que alcanzó el tercer lugar de la contienda política del pasado 20 de agosto y que ahora lidera el proyecto político de Villavicencio habló sobre las medidas de seguridad que ha adoptado, la repetición de las elecciones en el exterior y los siguientes pasos de la organización política.

Aunque Zurita aseguró que nunca se ha guiado por el miedo, ahora reconoció que el nivel de riesgo es distinto: “Yo siempre he sido un tipo que no ha tenido miedo pero entiendo que existen circunstancias especiales que dejan en evidencia que las cosas no son como antes. Tengo una cápsula de seguridad que es muy fuerte. Las condiciones establecen que tengo que vivir con un chaleco (antibalas) y en las salidas abiertas con casco. Yo no espero eso para mi vida, tengo que tomarme un tiempo para mí”, dijo.

Por las amenazas en contra de la seguridad de Zurita, el pasado 20 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares. Según comunicó la CIDH, el órgano solicitó al Estado ecuatoriano que adopte de inmediato las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad personal de Christian Zurita y de su equipo; que se garanticen las medidas que le permitan desarrollar sus actividades periodísticas en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas u otros hechos de violencia.

Además de las actividades como parte del partido político que integra; y que se informe a la Comisión sobre las acciones adoptadas “a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar su repetición”.

Según comentó el excandidato la decisión de viajar al exterior será un hecho en las próximas semanas. Antes de partir deberá resolver algunas tareas relacionadas con el movimiento Construye 25, que apoyó a Villavicencio y que impulsó su candidatura.

Una de las principales actividades será marcar una hoja de ruta de los legisladores que conformarán su bloque, que será la segunda minoría del congreso con 27 diputados, aproximadamente: “Todavía tengo algunas responsabilidades que cumplir que se derivan de la decisión que tomé de ser candidato en reemplazo de Fernando. Hay que estructurar una línea para los asambleístas electos, debo dar los últimos toques a un libro pensado por Fernando Villavicencio que espero se publique no más allá del 15 de septiembre”.

Desde el periodismo de investigación, Zurita realizó varias publicaciones con Villavicencio y otros colegas sobre la corrupción en el Ecuador. El excandidato de 53 años, luego de tres décadas de ejercicio periodístico ha anunciado que no volverá al oficio de su vida pues ha dado un salto a la política y, por respeto a sus principios y a la profesión, no puede continuar como periodista. No obstante, en una entrevista del lunes reiteró que, en su nueva condición de político, continuará con las investigaciones que Villavicencio dejó inconclusas, pero lo hará fuera del país.

También Zurita se refirió a la decisión del Consejo Nacional Electoral de repetir las elecciones para legisladores en el exterior luego de que su plataforma de voto telemático presentara ataques cibernéticos provenientes de siete países. Para el excandidato, “lo que está cometiendo el CNE es un abuso a los principios de causalidad, de seguridad jurídica, de legitimidad y de legalidad con respecto a la votación en el exterior”.

La circunscripción del exterior representa el 3% de votantes. Si los resultados son distintos a los del 20 de agosto, se modificará la distribución de las curules en el Legislativo.

Sobre el apoyo del movimiento a uno de los candidatos que disputarán el balotaje, Zurita señaló que su militancia tiene libertad para votar, pero que desde la organización política han enfatizado en que no se puede pactar con las mafias a las que Fernando Villavicencio combatió. Esto es una clara referencia a que Construye 25 no apoyará a Luisa González, la candidata del correísmo.