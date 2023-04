Ex de Magaly solier solicita ayuda urgente para la actriz

El estado de salud de la protagonista de “La Teta asustada”, Magaly Solier, es cada vez más preocupante, tras haber aparecido con fracturas en la cara y atropellada por una mototaxi, ahora aparecieron imágenes de ella en la comisaría faltándole el respeto a la policía y con problemas de comportamiento. Su aún esposo, Erik Pinto señaló que tendría problemas psiquiátricos, por lo que necesita ser tratada con profesionales.

ALEGA QUE TIENE PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS Y PIDE LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO DE LA MUJER

Con el transcurso de los días la situación de la actriz ha empeorado, Magaly acudió a la comisaría para formalizar su denuncia tras ser atropellada en la puerta de su ex pareja.

“En Huanta me quitaron a mi hijo, uno, dos, dos, uno (…) cállese, conch…. Necesito saber dónde está, quien me atropello ayer”, exclamó la actriz quien aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol mientras caminaba en círculos.

El padre de sus hijos solicitó la intervención del Ministerio De la mujer, para que de una vez ayuden a Magaly con sus problemas con el alcohol y psiquiátricos.

“Yo he llamado al Ministerio de la Mujer, yo he sido el que ha hecho las coordinaciones con la asistenta social, les he explicado la figura y ellos han ido a la comisaría. Yo tengo unos certificados donde ella tenía unos problemas psiquiátricos y eso tenía que sí o sí ser tratado. Yo ya le informé a las asistentas sociales y ya saben el punto del problema y ya saben de donde van a empezar a tratar a Magaly”, dijo para “Magaly Tv la firme”.

Como sabemos, Magaly perdió la custodia de sus hijos debido a sus serios problemas con el alcohol. Lamentablemente en las últimas semanas hemos visto que la situación ha empeorado, a tal punto de poner en riesgo su integridad física. En el mes de marzo, la actriz fue internada tras aparentemente haber sido golpeada por su actual pareja, dejándole lesiones en el rostro y necesitando intervención quirúrgica. Tras ellos, hace unos días fue atropellada por una moto taxi mientras intentaba ver a sus hijos afuera de la casa de su ex pareja.