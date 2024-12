Exministra afirma no haber visto a Dina tras operaciones

EXTITULAR DEL MINEDU TAMBIÉN NIEGA QUE PRESIDENTA ESTUVO EN SESIÓN VIRTUAL DEL GABINETE

Anterior ministro del Interior, Vicente Romero, afirma que nunca le notificaron ausencia de la mandataria.

Solo bastó unas horas para que las defensas del premier Gustavo Adrianzén sobre la presidenta Dina Boluarte en el caso de ‘ausencia de poder’, se caigan como castillo de naipes.

Esta vez, la exministra de Educación, Magnet Márquez, reconoció que la jefa de Estado no estuvo presente en los Consejos de Ministros realizados durante el periodo de su operación estética (finales de junio-mediados de julio del 2023) contradiciendo la versión del propio Alberto Otárola ante la Comisión de Fiscalización y la del actual premier, quien afirmó que la mandataria nunca dejó de trabajar.

“No tenía voz y pusieron la pantalla, pero no recuerdo haberle visto la cara a la presidenta. O sea, me acuerdo que pusieron como que era virtual y la sesión se desarrolló con normalidad. No nos dieron más explicación”, expresó la exministra, quien refirió que dicho suceso aconteció el pasado 5 de julio del 2023, fecha de su onomástico. “Esa fecha lo recuerdo bien, porque era mi cumpleaños. No estuvo presente la presidenta. Se nos indicó que ella estaba porque no tenía voz y pusieron la pantalla”, subrayó para el programa ‘Ocurre Ahora’.

Otro exministro que también refiere no haber sido notificado de la ausencia de la presidente fue Vicente Romero, extitular de la cartera del Interior. “No tuve conocimiento en ningún momento. He escuchado las declaraciones del señor premier, pero no recuerdo que haya tenido esa información”, dijo a los medios de comunicación.

“Siempre que he ido a Palacio de Gobierno a diferentes reuniones que he tenido, siempre estuvo la presidenta. Seguramente he estado fuera de Lima”, respondió sobre la presunta ausencia de la mandataria a finales de junio de 2023 e inicios de julio del mismo año

Nunca estuvo

De acuerdo con el registro de actividades del año pasado de la presidenta, no se registran labores desde el 1 hasta el 9 de julio de ese mismo año. El 28 de junio del año pasado, la presidenta Dina Boluarte asistió a la ceremonia de condecoración de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú, quienes habían estado involucrados en casos significativos en la lucha contra la criminalidad.

Este evento tuvo lugar en el Palacio de Gobierno, y tras su finalización, la mandataria regresó a su hogar en el distrito de Surquillo, ausentándose de sus actividades alrededor de 12 días.

La denuncian constitucionalmente

Sobre este caso, la congresista Margot Palacios (Perú Libre) presentó una denuncia constitucional contra Boluarte Zegarra por infracción de la Constitución Política y por los presuntos delitos de usurpación de la función pública y omisión de funciones, por la intervención quirúrgica a la que se sometió en junio pasado, generando «vacío de poder durante el abandono de cargo que hizo». Palacios le pide a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (S.A.C) agendar el caso de manera «urgente».