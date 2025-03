Expulsión de empresas extranjeras corruptas

PRESIDENTA ANUNCIA PROYECTO

La Presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, anunció que elaborarán un proyecto de ley que establecerá la expulsión definitiva de empresas extranjeras involucradas en actos de corrupción, impidiéndoles volver a operar en Perú. Además planteará prohibir el funcionamiento de compañías nacionales corruptas.

“No más impunidad, no más pactos de silencio. No más empresas que han comprado gobiernos ni funcionarios que se vendieron. Los peruanos honestos no permitiremos negociaciones ofensivas con los corruptos, ni los dejará escapar tras acuerdos complacientes. Aquí no hay lugar para ladrones ni para traidores”, sostuvo en su discurso durante la inauguración de la IE 1190 Felipe Huamán Poma de Ayala, en Lurigancho-Chosica.

Detalló que el proyecto de ley lo elaborará el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y garantizará que las empresas corruptas, tanto nacionales como extranjeras, no puedan seguir operando en Perú, incluso si con maniobras o tretas intentan hacerlo bajo un nuevo nombre. “En este gobierno la corrupción no se perdona, se castiga con energía”, enfatizó la Jefa del Estado.