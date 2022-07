Exsecretario hunde al presidente Castillo

El exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco, reveló en el Ministerio Público que el presidente Pedro Castillo coordinó su fuga a través de su secretario general, Beder Camacho, de acuerdo con información de un medio local.

BRUNO PACHECO DIJO QUE BEDER CAMACHO LO AYUDÓ A FUGAR POR ÓRDENES DEL MANDATARIO

Según se supo, Pacheco le dijo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, que lidera la fiscal Marita Barreto, que estuvo prófugo por más de tres meses gracias a las órdenes del presidente Pedro Castillo.

ARRESTO DOMICILIARIO

El juez Manuel Chuyo ordenó la detención domiciliaria del exsecretario presidencial Bruno Pacheco, luego de que este se entregara voluntariamente a las autoridades para colaborar con la justicia y declarar contra el presidente Pedro Castillo.

De acuerdo a la resolución judicial emitida el 23 de julio, Chuyo levantó las órdenes de ubicación y captura que existía contra el exhombre de confianza de Castillo desde marzo último.

Precisamente, el último sábado 23 de julio fue el día en el que Pacheco decidió ponerse a disposición de la fiscal superior Marita Barreto, coordinadora del equipo especial que investiga al entorno del presidente Castillo.

NO SABE NADA

Por su parte, Beder Camacho, subsecretario del Despacho Presidencial, descartó haber participado en la fuga de Bruno Pacheco, al tiempo que se mostró sorprendido por dicha afirmación supuestamente realizada por quien fuera secretario general de Palacio.

“Estoy sorprendido. No tengo nada que ver en la fuga del señor (Bruno) Pacheco. No tengo nada de qué preocuparme. Tengo la conciencia limpia y estoy presto a colaborar con la justicia porque no he hecho nada ilegal”, manifestó Camacho a Radio Exitosa.