Famosos celebraron a sus mamitas

El día de ayer se celebró el día de la Madre en nuestro país y cómo era de esperar miles de personas inundaron las redes sociales con emotivos mensajes a las mujeres más importantes de su vida. Cómo era de esperarse los fañosos no dejaron de lado esta fecha tan especial y compartieron fotografías y emotivos mensajes.

LAS REDES SOCIALES SE LLENARON DE TIERNAS FOTOGRAFÍAS Y MENSAJES DE AGRADECIMIENTO

Gian Marco

El cantante peruano aprovechó su presencia en el “Reventonazo de la Chola” para agradecer y plausible la gran labor de Regina Alcóver, su madre.

“Mi madre me enseñó lo que era el parque, me enseñó lo que era el barrio. Me enseñó a ser, no me enseñó a impostar la voz y hablar así. Hoy en día la admiro mucho más porque a sus 73 años mi madre sigue trabajando, sigue haciendo barrio, sigue haciendo talleres”, expresó

Jorge Benavides

El humorista reveló que su madre es la causante de que él hoy esté delante de una cámara. Desde pequeño quiso ser artista y aunque su padre se negó, su madre Cecilia Gastello, lo llevó al primer casting y lo apoyó.

“Mi papá me dijo que de ninguna manera, que sea ingeniero, o cualquier otra cosa, menos artista. (…) Mi mamá, al día siguiente, me llevó a la audición”, relató. “Si mi mamá no me hubiera llevado, no estaría aquí sentado frente a ustedes”, agregó.

Hugo García

El chico reality decidió darle un regalo muy especial a su madre, Hugo y sus hermano le regalaron un viaje a Europa a su madre y a su mejor amiga.

“Mis hermanos y yo decidimos regalarle un viaje a Europa por el Día de la Madre y su cumple!! Recién se lo dijimos casi dos semanas antes del viaje para que sea sorpresa”, añadió

Susy Díaz y Flor

La ex vedette y su hija realizaron una tierna sesión de fotos. Florcita Polo le dedico un emotivo mensaje a su madre, Susy Díaz.

“Mamá @sudiazoficial que sabias resultaron ser todas tus palabras, que tiernos todos tus cuidados, cuánta verdad y honestidad después de cada abrazo con amor ¡¡Gracias por ser la primera en amarme y la que me amará sin condiciones siempre Te Amo Mamá!”, escribió Flor en su red social.

Mario Hart

El chico reality le dedicó emotivas palabras a su madre Milagros del Águila y a su esposa Korina Rivadeneira.

“Te amo”, escribió sobre su mamá, “”Feliz día amor de mi vida!!! Gracias x ser la mamá tan maravillosa que eres con Lara y con Marito, gracias por darles tanto amor y dedicación a nuestros hijos”, agregó refiriéndose a Korina.

Leer también [Mario Irivarren admite que sí agredió a Vania Bludau]

Tula Rodríguez

Cómo todos sabemos, la madre de la conductora falleció hace un año tras complicaciones por el COVID-19. Tula Rodríguez recordó a su madre en este día tan especial compartiendo una foto y colocando un corazón en la descripción, esta vez prefirió no poner una dedicatoria.