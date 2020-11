Fans del Grupo 5 furiosos porque no disfrutaron del show

El pasado sábado se llevó a cabo el tan esperado concierto del Grupo 5 junto a Josimar. Sin embargo, no todos los fanáticos que compraron sus entradas lograron disfrutar del espectáculo, pues adquirieron el acceso en una página no autorizada, la cual los terminó estafando.

LOS USUARIOS COMPRARON ENTRADAS EN UNA PÁGINA NO AUTORIZADA POR LA ORQUESTA DE CUMBIA

La orquesta de cumbia se pronunció a través de su cuenta oficial de Facebook y denunció que dos cuentas de dicha red social vendieron entradas falsas para su concierto. Lo penoso es que el comunicado fue publicado tan solo una hora antes de que inicie el show, por lo que varios seguidores ya habían adquirido sus entradas por ese medio.

Tras la publicación de la orquesta de Monsefú, muchos seguidores manifestaron su indignación pues ya habían obtenido hace algunos días las entradas por las páginas que el Grupo 5 denunció.

“Me parece una estafa total que aún no me acepten en el grupo. No solo soy yo, somos varias personas. “Esto me parece una estafa” , “Compré mis entradas al medio día y aún no me aceptan en el grupo”, “ ya hice el pago”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en la cuenta del grupo musical.

Sin embargo, no fue el único imprevisto que sufrió el tan esperado show, pues los usuarios que disfrutaron del espectáculo se quejaron que la trasmisión se colgaba y no se veía con nitidez.