Farfán cuestionó a Vargas por agresión al ‘Cóndor’ Mendoza

El exjugador de Alianza Lima, Jefferson Farfán, apuntó contra el ‘Loco’ Vargas por agredir al ‘Cóndor’ Mendoza durante un amistoso y destacó que debería respetar a los demás.

Hace algunos días, el ‘Loco’ Vargas y el ‘Cóndor’ Mendoza protagonizaron un bochornoso incidente durante un partido de exhibición en la Copa Leyendas de Fútbol 7. Tras una jugada dividida, el exfutbolista de Universitario agredió a Mendoza con una fuerte cachetada, un gesto que generó gran polémica. Esta actitud fue desaprobada por Jefferson Farfán, quien expresó su rechazo en la última edición de su podcast ‘Enfocados’, calificando el comportamiento de Vargas como inapropiado y lamentable.

Todo comenzó cuando André Carrillo, quien estaba siendo entrevistado nuevamente por la ‘Foquita’ y Roberto Guizasola para el mencionado programa, trajo a colación la acción de Juan Manuel Vargas y aseguró que no le gustó cuando vio ese video. Tras ello, el exjugador del Schalke 04 señaló que le parece una falta de respeto que su antiguo compañero de la selección peruana haya actuado de esa forma.

Mención de Farfán al ‘Loco’ Vargas

Farfán cuestionó la actitud de Vargas y contó que el ‘Loco’ le ha escrito en algunas ocasiones, pero que ha optado por no contestarle. «Él me ha escrito, pero yo no le respondo. Me parece una falta de respeto, se raya por las huev**», dijo inicialmente, mostrando su molestia por la actitud de su excompañero.

Luego, la ‘Foquita’ señaló, con un tono sarcástico, cómo suele ser el ‘Cóndor’ Mendoza en este tipo de casos. «Sabemos cómo es el ‘Negro’ Mendoza, es flojo para los golpes. Se ha agachado y lo amaga. Andrés yo te quiero, pero no puedes meter ese amague», agregó.