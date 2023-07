Farfán espera ansioso la sentencia contra  Magaly

Luego de que Jefferson Farfán aseguró qué había irregularidades en su proceso contra Magaly Medina, el ex futbolista dio a conocer que nuevamente hay fecha para dictar sentencia contra la conductora. Cómo se sabe, “La Foquita”, denunció a la conductora por el delito de difamación tras grabarlo junto a Yahaira Plasencia dentro de un departamento en Miraflores, violando, según él su derecho a la privacidad.

EXFUTBOLISTA DIO A CONOCER QUE ESTE VIERNES 14 LA JUSTICIA DECIDIRÁ LA SUERTE DE LA CONDUCTORA

A través de las redes sociales, Farfán sorprendió a más de uno al compartir el documento oficial para la lectura de sentencia en contra de Magaly Medina. Según se lee en el oficio, el viernes 14 de julio se dará a conocer la decisión del 38 Juzgado Penal a partir de las 10:00 de la mañana.

Asimismo, se sabe que en esta misma audiencia se emitirá la sentencia para el productor de ‘Magaly TV La Firme’, Patrick Llamo Aquezolo, quien también fue demandado por los mismos delitos que la conductora.

En esa línea se detalla que el juicio se dará de manera online y todos los involucrados deberán conectarse.

“Se llevará a cabo mediante el aplicativo Google Hangouts Meet las partes deberán señalar casilla electrónica, correo electrónico y número de teléfono celular”, se indica.

Cabe indicar que fue Magaly quien pidió el cambio de la jueza que llevaba el caso, por lo que no se llegó a dar la sentencia en ese entonces. Al parecer en esta ocasión nada impediría que le dicten sentencia a la “Urraca”.

Farfán genera polémica en redes sociales

El ex futbolista se ha convertido en todo un influencer en redes sociales, por lo que constantemente comparte los costosos looks que posee. En esta ocasión una publicación de Jefferson Farfán ha dado mucho de qué hablar. Ahí el ex futbolista presume un costoso accesorio, dejando ver sus manos, en la que se habría apreciado una especie de hongo.

Las críticas y burlas no se hicieron esperar, por lo que tuvo que bloquear los comentarios en redes sociales.

Incluso, el programa “América hoy” llamó a especialistas para hablar de los supuestos hongos que tendría Farfán en las manos.

La especialista dejó entrever que el ex futbolista tendría hongos en varios dedos de sus manos.