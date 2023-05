Farfán le habría enviado una fuerte indirecta a Melissa Klug

La batalla legal entre Jefferson Farfán y Melissa Klug revivió hace unas semanas, cuando la empresaria reveló públicamente que el ex futbolista no se hace cargo de sus hijos emocionalmente y que le promete cosas que no cumple. Ahora “La Foquita” le habría enviado una indirecta a su ex pareja”.

“SI QUIERES ALGO QUE NUNCA HAS TENIDO, ENTONCES DEBES HACER ALGO QUE NUNCA HAS HECHO. ATTE: EL TRABAJO”, PUBLICÓ EN SUS REDES

Como sabemos, en el acuerdo que ellos tuvieron, es que el futbolista le daría una pensión para sus hijos y pagaría la casa donde ella vive hasta que formalice una nueva relación, al parecer cansado de eso, publicó el siguiente mensaje.

“Si quieres algo que nunca has tenido, entonces debes hacer algo que nunca has hecho. Atte: el trabajo”, fue el mensaje que compartió. “Se acabó la vida fácil, trabaja, trabaja, trabaja”, agregó en clara alusión a Melissa Klug.

Como sabemos, la “Blanca de Chucuito” siempre ha sido cuestionada por supuestamente vivir de la pensión que le da Jefferson a sus hijos.

Asimismo, sabemos que Melissa se hace llamar empresaria y que tuvo un spa, el cual tuvo problemas con la persona que era dueña del local, ya que aseguraba que le debían más de 100 mil soles de alquiler. Además de eso, no se le conoce otra empresa a la chalaca.

Cabe indicar que actualmente Melissa está en Estados Unidos visitando a su nieta, y supuestamente tendría planes de matrimonio con Jesús Barco para este año.