Federico sufrió depresión y casi se separa de Katia

El periodista de América televisión habló en una reciente entrevista sobre la depresión que sufrió tras padecer COVID-19 y la cual lo llevó a tener una fuerte crisis en su matrimonio con Katia Condos. Federico Salazar reveló que lograron solucionar sus diferencias tras realizar un viaje.

En declaraciones para el canal de YouTube de Luis Carlos Bueno, Federico habló sobre cuánto lo afectó el COVID.

“Yo tuve unos años de depresión con el Covid, parece que fue una secuela que tuve… en realidad me ausenté de la casa, yo estaba ahí pero no estaba. Estás deprimido, no hablas, no tienes energía para nada”, dijo.

Asimismo reveló que debido a esto, se separó de Katia, pero lograron solucionar sus problemas.

“Eso ya se venía un poco, cada uno estaba en su punto y a eso le agregamos la depresión. Katia me ha contado que yo almorzaba con ellos y miraba para abajo, no me reía. Primero conversé con Katia porque esto nos fue llevando a una especie de separación sentimental y tuvimos felizmente un viaje y ahí hablamos largo y tendido de muchas cosas de pareja y ahí convenimos el tema del horario porque yo no puedo salir en las noches con ella, nunca, de lunes a jueves no”, agregó.