Figuras de Chollywood cuadran a Pato Parodi

Patricio Parodi es el blanco de críticas en varias redes sociales tras su respuesta a la exministra de la Mujer Ana Jara, quien le increpó por la “broma” de mal gusto que hizo a su pareja, la modelo Flavia Laos, para un vídeo de Tik Tok, pues le tiro un huevo en la cabeza. Algunos personajes de la farándula no dudaron en criticar al guerrerito por su acción.

“¿En serio fuiste exministra de la mujer? Ja, ja, ja. ¿Tan bajo hemos caído? Mejor preocúpate por los verdaderos casos de violencia y deja de causar polémica por una broma de Tik Tok, que tengas un buen día y Dios te bendiga”, fue lo que escribió el chico reality en respuesta a la excongresista.

Mediante sus redes sociales, la actriz Karina Calmet al igual que la exministra de la Mujer, Ana Jara, pues para ella también es un acto de violencia.

“Tanto esfuerzo por erradicar la violencia y vemos esto. Esta imagen no es Tik Tok ni es broma. Esto es violencia, si, violencia”, escribió Karina Calmet a través de Twitter.

Esto no quedó ahí, ya que también se unió Emilia Drago, a través de Twitter, la artista colocó como ejemplo a su esposo Diego Lombardi y aseguró que, en ese caso, de todas maneras, calificaría de agresión. Además, pidió la opinión de sus seguidores.

“Yo no sé ustedes, pero si viene Diego y me tira un huevo en la cabeza, por supuesto que me va a parecer que es una agresión, un acto violento. No veo por ningún lado la ‘broma’ en ese video. ¿Ustedes qué piensan?”, escribió.

Y finalmente, se pronunció La ex congresista de la república Rosario Sasieta quien utilizó sus redes sociales para dedicarle unas palabras de apoyo a la ex ministra de la Mujer, Ana Jara.