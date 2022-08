Fiorella alza su voz de protesta tras ampay con Miyashiro

Aunque anunció que contaría su verdad por todo lo alto, no habló del ampay que protagonizó en sí, sino de las consecuencias que trajo para ella y los involucrados. Como sabemos Fiorella Retiz perdió su trabajo, mientras que Aldo Miyashiro se tomó unos días de descanso.

ASEGURA QUE NO MIDEN CON LA MISMA VARA AL HOMBRE Y LA MUJER

La joven señaló esto de injusto, pues es consciente que, aunque el hombre y la mujer cometan los mismos errores, no enfrentan las mismas consecuencias.

“Se ve el doble discurso (en los medios) que dicen apoyo a las mujeres y a la primera cosa pequeña chau a la mujer, mucho gusto, pasen los hombres, esa es la ventaja”, dijo en un inicio.

En esa línea, la ex reportera de “La Banda del Chino” tildó al Perú de un país machista, no solo enfocándolo en el tema de las infidelidades sino también laboralmente.

“Es así, lastimosamente vivimos en un país machista donde a la mujer no se le puede perdonar nada, a los hombres sí. Se debería ser un poco más consecuente con lo que se dice y con lo que se predica… Es alejado de temas laborales, tú puedes entregar todo en la chamba, puedes haber pasado un mal momento y no puedes mezclar las cosas o si quieres mezclar, lo mezclas también con los hombres. No he experimentado ese trato igualitario, por tener ovarios tengo que trabajar 5 veces más para que me den más lugar”, precisó.

Recordemos que Fiorella fue ampayada con Aldo Miyashiro en el departamento de Oscar del Portal, cuando el programa de Magaly Medina estaba detrás del periodista y Fiorella Méndez.