Fiscalía abre investigación a Sebastián Palacín

El Ministerio Público reveló que abrió una investigación preliminar por 60 días contra Sebastián Palacín Newell, por la presunta comisión del delito de violación de la libertad sexual en perjuicio de dos ciudadanas aún por identificar. Informaron que la investigación está a cargo del fiscal provincial José Luis Huarhua Ortiz, del Primer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima.

POR POLÉMICO VIDEO DONDE REVELA UNA PRESUNTA VIOLACIÓN SEXUAL A DOS JOVENES MUJERES

Este pronunciamiento de la Fiscalía de la Nación responde a un hecho que indignó a todo el Perú. Todo comenzó cuando el lunes cuando salió a la luz un video en TikTok de Palacín, narrando lo que hizo el fin de semana en las playas del sur de Lima.

En su escabroso relato lleno de misoginia y discriminación, reconoció que abusó de dos mujeres que habían bebido y que estaban dormidas. Poco después, el sujeto de 25 años borró el video de sus redes sociales. Sin embargo, usuarios lograron guardar el video y fue rápidamente viralizado en redes sociales. La indignación era creciente por el contenido del video.

La difusión masiva también ayudó a revelar la verdadera identidad del protagonista del video. Se trataba de Sebastián Palacín, hijo de Julián Palacín, actual presidente del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Este hecho le sumó una carga de anticuerpos, al tratarse de un familiar directo de un funcionario público del entorno gubernamental, y por lo demás, militante de Perú Libre.

Insólita defensa

Tras la indignación generalizada, Palacín intentó cambiar su versión inicial. El sujeto publicó un nuevo video donde pidió disculpas, y explicó que nada era verdad y que todo se trataba de un “experimento social”.

“Queridos seguidores, pido disculpas ante un video bastante polémico que he generado. Lamento si se han sentido ofendido. Tengo que decirles que todo lo publicado no ha sido real y parte de mi imaginación como muestra de un experimento social bajo el cual me encuentro trabajando, en el cual he deseado medir las reacciones de las audiencias. Todo ha acabado en un problema serio, pero las historias no son reales”, alegó el joven.