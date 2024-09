Fiscalía le pisa los talones a ‘Chibolín’

SERÍA INVESTIGADO POR PAGO DE MILLONARIOS SOBORNOS Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS. FISCAL PERALTA TAMBIÉN ESTÁ INCLUIDA

-¿Puro teatro? Andrés Hurtado reapareció internado en una clínica.

A pesar de estar internado en una clínica local, el presentador de televisión, Andrés Hurtado ‘Chibolín’ no se salvará del brazo de la Justicia.

De acuerdo a informaciones, tanto él como la fiscal Elizabeth Peralta serán investigados por el Ministerio Público por el probable caso de pago de sobornos.

Investigación fiscal

Se supo que José Manuel Espinoza Vin será el fiscal encargado de investigar a Andrés Hurtado y sus posibles vínculos con otras autoridades como el Roxana del Águila, exsuperintendente de Migraciones; Walter Ríos, expresidente de la Corte del Callao y líder de Los Cuellos Blancos del Puerto, y la actual presidenta de la Corte de Lima, María La Rosa Sánchez. Mientras que a la fiscal Elizabeth Peralta debe investigarla un fiscal supremo.

Se acuerdo al testimonio del Ana Siucho, el presentador de televisión junto con la fiscal Elizabeth Peralta habrían negociado para facilitar el desembargo de 100 kg de oro que se encontraban confiscados por las autoridades por ser presuntamente de origen ilícito. El oro le correspondía al primo de Ana Siucho, esposa de Edison ‘Orejas’ Flores, Jean Carlos Meu Lei.

Por ese beneficio, la familia Siucho habría pagado 1 millón de dólares para ‘Chibolín’ y la fiscal superior especializada en lavado de activos y pérdida de dominio, Luz Elizabeth Peralta.

‘Chibolín’ internado

El día de ayer, y tal vez presagiando un probable pedido de prisión preliminar, ‘Chibolín’ reapareció en un video propalado en su cuenta de TikTok donde se le ve internado en una Clínica local.

“Hola chicos, ¿cómo están? El sábado tuve programa y el lunes ya tenía pactada una operación aquí en Lima, por supuesto. Yo siempre les cuento mis cosas personales, como voy y esto. Así que hace tres semanas tuve dos operaciones y esta es mi tercera operación. Pero, como comprenderán, el sábado me levanté fuerte para ir al programa, pero, ahora estoy cumpliendo con mis temas médicos. Bendiciones, un beso para todos. Amén”, reveló Hurtado.

Recordemos que el presentador así como la fiscal Peralta cuentan con seguimiento de parte de Migraciones, quien lanzó una advertencia preliminar a todas sus casetas de frontera sobre un intento de salida del país de parte de los involucrados.

Asimismo, un dominical propaló una serie de imágenes donde se comprobaría también un presunto vínculo con el exjuez Walter Ríos, cabecilla de la organificación ‘Los Cuellos Blancos’.

Ya no es su amigo

Finalmente, en entrevista con Willax, la fiscal Elizabeth Peralta, se defendió de las acusaciones y denunció una emboscada por parte de Andrés Hurtado, a quien consideraba un amigo. Sobre la imagen donde sale con Ivan Suicho, la suspendida magistrada señaló.

“Cuando llegó a su casa encuentro a dos señores. Yo no sabía que se apellidaban Siucho. No sabían que estaban siendo investigados. Cuando ya nos despedimos, Andrés toma la fotografía. Yo he ido a una emboscada, hecha por Andrés Hurtado.”, indicó.

La abogada remarcó que no estaba enterada de las investigaciones que años atrás la justicia realizó contra ‘Chicolín’, tampoco de su vinculación con el narcotraficante ‘Vaticano’.

“No sabía nada de eso, pero si me dijeron que era proxeneta, pero nunca pensé nada malo”, agregó la fiscal.