Fiscalía solicita prisión preventiva para Jean Deza por feminicidio en grado de tentativa

El futbolista nacional, Jean Deza, fue acusado por su expareja de violencia física y psicológica en una reunión de fin de año.

El Ministerio Público ha solicitado 9 meses de prisión preventiva contra el futbolista Jean Deza, quien enfrenta una denuncia interpuesta por su expareja, Gabriela Álava, por el presunto delito de tentativa de feminicidio. Según la denuncia, los hechos ocurrieron luego de una reunión celebrada durante las festividades de Año Nuevo, en la cual Deza habría ejercido violencia física y psicológica contra Álava.

La Fiscalía busca sustentar su pedido en la gravedad de los cargos y la necesidad de garantizar la seguridad de la denunciante. Asimismo, este caso ha generado un debate público en torno a la violencia de género y el comportamiento de figuras públicas. Por el momento, se espera que el Poder Judicial evalúe la solicitud en las próximas horas.

«Segunda Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima Centro solicitó nueve meses de prisión preventiva para Jean Deza, por el presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de G. A. F., ocurrido en San Miguel. El Ministerio Público adoptó este requerimiento tras formalizar la investigación preparatoria en contra del investigado. Asimismo, se espera que el 13 Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima fije fecha y hora para la audiencia», publicó esta entidad

Pronunciamiento de Jean Deza

Luego de ser acusado por su expareja, Jean Deza brindó declaraciones para el programa ‘Amor y fuego’ y señaló que piensa seguir jugando al fútbol profesional.

«Estábamos en una fiesta, habíamos tomado un poco de alcohol, pero bueno, como ya lo dije, ya está aclarado, va a salir la verdad y voy a seguir jugando por más de que a la gente no le guste. La gente puede opinar, calificarme, pero realmente los que me conocen saben cómo soy. Voy a seguir jugando, no se preocupen. Dentro de poco van a ver en qué club es», manifestó