Flavia Laos: Ladronas le roban ropa de su “close sale”

Lamentable. Flavia Laos utilizó sus redes sociales para compartir con sus miles de seguidores el éxito de su closet sale, cuyo dinero estaba destinado a una contribución

LA CANTANTE REALIZÓ ESTE EVENTO PARA CONTRIBUIR A LA LIGA CONTRA EL CÁNCER. MUJERES YA ESTÁN IDENTIFICADAS

con la Liga contra el Cáncer. Empero, horas más tardes terminó haciendo una grave denuncia.

Las mismas asistentes al evento de ropa le robaron varias prendas de vestir que tenía para reponer conforme se vaya vendiendo la ropa.

Según cuenta la rubia, eso fue lo que les hizo darse cuenta que les estaban robando, pues no solo lo estaba haciendo una persona, sino varias. Incluso se robaron la cartera de una clienta.

La actriz y cantante anunció entre lágrimas que cuenta con los datos y con los rostros de estas personas que se hicieron pasar como clientas para robarle, por ello les pidió que devuelvan la ropa, de lo contrario haría su denuncia correspondiente.

“Ya Sabemos quienes han robado en el evento en su totalidad, no solo ha sido una persona, han sido varías. Me compraron mientras me robaban, tenemos las caras y el nombre. Hagan las cosas bien, lo que robaron devuélvanlo y si no lo hacen todo será público y con denuncia. Se van a la cárcel”, dijo Flavia bastante afectada.

Horas más tarde, la pareja de Austin Palao señaló que sólo le devolvieron algunas prendas y resaltó que su única intención fue ayudar a la Liga Contra el Cáncer.

“Más allá de lo material y la pérdida que pudo haber, este evento fue creado para contribuir a una buena causa y apoyar a @ligacancer * recuerden que lo que dan siempre se multiplica”, señaló Flavia Laos, quien contó con la colaboración de su amiga Daniela Sanguineti.