Flor Polo: ampayan a su pareja ingresando a un hotel

Al parecer Florcita Polo no tiene suerte en el amor. Nuevamente la hija de Susy Díaz habría sufrido una traición amorosa. La pareja de Florcita fue captado ingresando a un hotel después de haberla dejado en su casa.

SUSY DÍAZ ACONSEJA A FLORCITA “CAMBIAR” DE PAREJA, “OTRO TELEVISOR Y DE MÁS PULGADAS”

A bordo de una mototaxi, Luigi Yarasca y su amigo entraron a un hotel en San Juan de Miraflores que tiene precios desde los 30 soles. Y pese a que pasaron horas, el novio de Flor Polo que entró a las 3 de la tarde no salió hasta la 1 de la madrugada.

Frente a las cámaras del programa de Magaly Medina, Susy Díaz no se mostró sorprendida por el ampay de Luiggi y minimizó el romance de su hija con el empresario.

“Que esté con el equivocado hasta que venga el indicado, será su agarre, peor es nada, pasatiempo, lo que pasa es que Flor para más metida en la casa con sus hijos”, aseguró.

En ese sentido, Susy Díaz aprovechó el momento para mandarle un consejo a su hija para que ya no sufra por amor.

“Hay que aceptar una pareja con el cerebro, no con el corazón (…) para no sufrir rápido poner repuesto, tienes un televisor te falla pon otro televisor y de más pulgadas, porque la vida no está para sufrir uno tiene que estar con una pareja que te haga feliz que te respete y sea fiel”, agregó la ex vedette.

Como sabemos, en los últimos tiempos, Florcita Polo no ha tenido suerte en el amor. El padre de sus hijos, Néstor Villanueva le habría sido infiel en varias ocasiones, asimismo, según su testimonio la habría violentado psicológicamente.