Florcita Polo Díaz vuelve a creer en el amor

Es la imagen del nuevo espectáculo familiar ‘Family on ice’, patinaje sobre hielo que abrió sus puertas en el Parque de las Aguas

Flor Polo Díaz es la imagen de ‘Family on ice‘, patinaje sobre hielo que abrió sus puertas en el Parque de las Aguas, un nueva alternativa de entretenimiento familiar, las entradas están en Teleticket a precios para todos los bolsillos, un lugar donde la hija del recordado Augusto Polo Campos aprovecho para relajarse y dejar atrás los problemas.

“Con el sol que ahora tenemos que soportar venir al ‘Family on ice’ en el Parque de las Aguas nos ayuda no solo a entretenernos si no a apaciguar este calor, porque es un lugar fresco. Mis hijos están encantados, quieren venir y pasar lindos momentos, juntos, en familia“, comentó la hija de Susy Díaz, quien aprovechó para dejar en claro las declaraciones de Néstor Villanueva quien dijo que no lo dejan ver a sus hijos. “No es que no quiera que los vea, el detalle es que todo está judicializado por el Poder Judicial, por eso prefiero no tocar el tema por mis tesoros (hijos), necesito que ellos estén bien. He empezado un 2024 tranquila y quiero seguir así”.

Y aunque la paz no llegue aun entre Flor y Néstor, ella aun sigue creyendo en el amor, prueba de ello deslizó que su corazón está nuevamente ilusionado. “¿Estoy sola?, como sabes, puede que ya haya llegado. Estoy feliz, contenta, en una etapa maravillosa. Si creo en el matrimonio, porque no, claro que creo”.

Por otro lado, Flor prefirió no expresarse sobre lo que está ocurriendo con su hermano. “eso se va a solucionar en privado, hicimos un juramento y por respeto a él no hablaré de ese tema. Mejor invito a todos a que vengan a ‘Family on ice’, patinaje sobre hielo en el Parque de las aguas, las entradas están en Teleticket a precios para todos los bolsillos”.