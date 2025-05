Florcita Polo reaparece con seguridad personal tras amenazas de extorsión y agradece respaldo de Percy Rojas

Luego de atravesar un difícil momento personal a raíz de amenazas de extorsión que incluso la llevaron a salir del país por un tiempo, Florcita Polo reapareció públicamente con resguardo personal y con una actitud renovada, gracias al respaldo del empresario Percy Rojas, conocido como “El Ángel de la Construcción”.

Percy Rojas, líder de la Inmobiliaria y Constructora Percy Rojas, anunció el regreso de Flor Polo a su equipo de marketing, destacando el vínculo de confianza y trabajo que los une desde hace años.

“Florcita ha sido parte de esta empresa desde hace mucho tiempo. Ante esta difícil situación que ha afectado profundamente su estabilidad emocional, decidimos ofrecerle un puesto seguro y, además, resguardo personal para que se sienta protegida. Ella no está sola”, expresó el empresario.

El retorno de la hija de Susy Díaz se produce en un contexto complejo, en el que también perdió recientemente su título de Miss Turismo. Esta situación la motivó a alejarse momentáneamente del país. No obstante, hoy vuelve motivada y agradecida por el respaldo de la empresa y de su líder.

“Me siento muy agradecida por el resguardo personal que la empresa donde voy a trabajar me brinda. Le agradezco a la Inmobiliaria y Constructora Percy Rojas por darme la oportunidad de seguir trabajando en esta hermosa empresa, que no solo construye hogares, sino también esperanza a través de su fundación Uniendo Corazones. Vamos a seguir apoyando a los comedores populares, ollitas comunes y personas que más lo necesitan. No se necesita una corona para servir a los demás”, declaró visiblemente emocionada.

La Inmobiliaria y Constructora Percy Rojas tiene presencia activa en los distritos del Cono Norte de Lima, como Carabayllo, Comas y Los Olivos. Una de sus principales apuestas por la inclusión social es el proyecto habitacional “Valle Nuevo”, que ofrece cuotas accesibles desde 400 soles mensuales. Para iniciar el proceso de compra, los interesados solo deben presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI), lo que facilita el acceso a vivienda digna para familias de bajos recursos.

Con este gesto de solidaridad y compromiso social, Percy Rojas reafirma su rol no solo como empresario, sino como un actor involucrado con el bienestar, la seguridad y el desarrollo de su equipo humano y de las comunidades a las que sirve.