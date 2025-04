Fonavistas, a cobrar hoy: Banco de la Nación da los consejos para pago del Reintegro 3

PRIMERO SEPA EN QUÉ DIRECCIÓN WEB VERIFICAR SI ES UNO DE LOS BENEFICIADOS

El Banco de la Nación (BN) informó que desde hoy viernes 11 de abril a las 8:00 a.m. se inicia el pago al tercer grupo de reintegro del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi),

El BN dio a conocer que en esta nueva etapa, un total de 189,826 personas, entre exaportantes y herederos que figuren en esta lista, podrán acercarse a cualquiera de las ventanillas del Banco de la Nación en todo el país para realizar el cobro correspondiente.

El Banco de la Nación indicó que las regiones con mayor concentración de beneficiarios en esta etapa son Lima, Callao, Cusco y Arequipa.

Los ciudadanos pueden verificar si forman parte de este grupo accediendo al portal web oficial: www.fonavi-st.gob.pe/sifonavi/

Allí deberán hacer clic en el botón: “4. Consulte AQUÍ si es beneficiario del Tercer Grupo, reintegros-abril 2025”, el cual está activo desde el jueves 10 de abril.

De acuerdo con lo establecido por la Comisión Ad Hoc, este grupo está conformado por adultos mayores de 70 años a más, que formaron parte de los Grupos de Pago del 1 al 19 y que no recibieron pagos en los reintegros 1 y 2. Asimismo, por los herederos de fonavistas fallecidos que, al 31 de marzo de 2025, hubieran cumplido 90 años o más.

La Secretaría Técnica del Fonavi habilitó los siguientes canales de atención para resolver dudas e inquietudes: el call center Fonavi (01- 640 8655) y la plataforma de atención presencial en Lima (Jr. Carabaya N° 721).

En ambos casos, la atención de consultas relacionadas con este pago del Fonavi se realizará el viernes 11, de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y el sábado 12, de 8:00 a.m. a 1:30 p.m. Desde el lunes 14, el horario será de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

El Banco de la Nación invocó a los fonavistas, verificar primero si pertenecen a este nuevo grupo y luego dirigirse a cualquier agencia para hacer efectivo el pago correspondiente.