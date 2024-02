¡Fonavistas y Jubilados, a cobrar!

SEPAN A QUIÉNES LES CORRESPONDE SUS PAGOS EN ESTE MES DE FEBRERO

¿Quiénes son los fonavistas que vienen cobrando desde el 1 de febrero? Desde ese día se activó el pago para los exaportantes al Fonavi que fueron incluidos en los grupos de pago de las listas de la 1 a la 19 pero que, por diferentes circunstancias, no se acercaron a cobrar en el Banco de la Nación.

Jorge Milla, dirigente fonavista que integra la Comisión ad Hoc, precisa que dicho pago es una “activación de un pago parcial a los que no pudieron cobrar a pesar de ser parte de grupos anteriores”, es decir de las listas 1 a la 19 y que no se acercaron a obtener sus montos en el Banco de la Nación.

“No es un nuevo grupo de pago; es decir, no hay un nuevo padrón.

Dado lo anterior, esto no necesitó una resolución administrativa para aprobarse, lo que normalmente se publica en el diario oficial El Peruano”, explicó.

¿Qué hacer para saber si pueden cobrar?

Si quieren averiguar si les toca ese pago que fue activado desde el mes de febrero, pueden ingresar al enlace del Fonavi: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavi/

Luego ingresar al apartado 6, para fonavistas pendientes de cobro de los Grupos de Pago N° 1 al 19: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic3/index.jsp

Después elegir el DNI o tipo de documento y digitar el número

Posteriormente ingresar el código captcha para validar que no eres un bot

Luego se les informará en la pantalla sobre la situación de su cobro.

“A partir del 1 de febrero de 2024, se iniciará el pago respectivo a través del Banco de la Nación; para tal fin deberá acercarse portando su DNI”, es el mensaje que sale si accedes a dicho pago.

En cambio, si no les toca el pago, saldrá el mensaje siguiente: “Usted, no tiene pendiente de cobro como titular o heredero, respecto a los grupos de pago N° 1 al 19 publicados entre enero del 2015 y noviembre de 2019, y que no acudieron a las agencias del Banco de la Nación en su oportunidad”.

Pagos a pensionistas

Mientras que ya se inició desde el martes 13 el pago de las pensiones del mes de febrero para los jubilados de la Ley 20530.

Hoy miércoles 14 continúa para los cesantes que pertenecen al

Ministerio de Educación: UGEL 01,03 y 07. En tanto que el jueves 15 corresponde al Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación: excepto UGEL 01, 03 y 07; y los Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de Educación.

El viernes 16 le toca al Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Defensa, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, Ministerio de la Producción, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio Desarrollo e Inclusión Social; y los Gobiernos Regionales: Todas las Unidades Ejecutoras, excepto las de Educación y Agricultura. Las fechas de pago finalizan el lunes 19 con los pensionistas del Ministerio del Interior.