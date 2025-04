Francisco hizo milagro a niño peruano: Le curó el cáncer

CONOZCA TODA LA HISTORIA DONDE EL PAPA LE DIJO AL MENOR: “HIJO, ANDA NOMÁS, YA ESTÁS SANO”.

En medio del llanto por la muerte del Papa, una familia peruana recuerda con gratitud el milagro que Francisco realizó a su hijo, que enfrentaba una batalla contra el cáncer.

La familia, conformada por sus padres, Pedro y Rosana, había recibido el desgarrador diagnóstico de los médicos y, no había muchas esperanzas de que su hijo Thiago, el niño de tan solo cuatro años, sobreviviera ante el avance de un tumor cerebral. El pequeño recibía quimioterapia, pero el pronóstico era desesperanzador.

En una entrevista con América Noticias, Pedro, el padre de Thiago, vivió una experiencia que cambiaría el curso de su vida y la de su hijo. Relató que, durante un sueño, sintió recibir un mensaje divino que le instaba a llevar a su hijo a la Nunciatura Apostólica en Lima, donde el Papa Francisco se encontraba en una visita oficial en el Perú en 2018. Sabía que tenía que llevarlo allí”, declaró. Convencido de que el Sumo Pontífice podría hacer algo por su hijo, Pedro, junto a su pareja y el pequeño Thiago, decidieron acudir al encuentro con el Santo Padre.

La familia, sin estar inscrita en el padrón oficial, tuvo que enfrentar varios obstáculos para poder llegar hasta el Papa Francisco. Al llegar a la Nunciatura Apostólica, Pedro y su familia se encontraron con una serie de barreras físicas, incluyendo tres rejas de seguridad que parecían infranqueables.

“Me dijeron que no podía pasar porque no estaba inscrito, pero logré entrar”, contó para el citado medio. En su necesidad por llegar, le explicó la situación de su hijo a un miembro de seguridad, quien le permitió pasar, aunque le advirtió que podría encontrar más dificultades en el camino.

El Papa tocó al menor

Para ese momento, solo estaban Pedro y su hijo, ya que su esposa se había quedado con su familia, con la esperanza de que ambos pudieran llegar a ver al Papa Francisco. Una vez dentro, fueron ubicados en la fila de personas que tendrían la oportunidad de estar en contacto con el Santo Padre, aunque tuvieron que esperar varias horas antes del encuentro.

“Me ubicaron más o menos en la cuarta o quinta fila, donde el Papa iba a tocar a los niños. Estuvimos esperando, ya que el Papa demoró entre una hora y media y dos horas. Pero yo sabía que iba a tocar a mi hijo, y estaba dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario, sin ningún problema”, narró.

Pedro expresó que nunca dudó de que el Papa Francisco pudiera curar a su hijo. “Estábamos nerviosos, pero teníamos fe”. Finalmente, el tan esperado momento llegó. El Papa Francisco, saludó a todos los presentes, pero fue cuando se acercó a Thiago que ocurrió lo inesperado. Según relata Pedro, el Papa tocó a su hijo y, mirando al pequeño, le dijo: “Hijo, anda nomás, ya estás sano”. Esa frase se convirtió en un símbolo de esperanza para la familia, que, en ese momento, sintió que un milagro estaba ocurriendo.

El padre de familia con lágrimas en los ojos, recordó ese instante como un momento clave para la vida de su hijo. “Nos dijo que ya estaba sano, y eso nos llenó de esperanza”, declaró Pedro, visiblemente emocionado.

El impacto de aquel momento fue tan grande que la familia comenzó a llamar a Thiago “Milagrito”. A pesar de que el niño todavía enfrenta secuelas de su enfermedad, como ciertos problemas relacionados con el autismo, la familia no podía dejar de agradecer por el hecho de que su hijo sigue con vida.

“Él tiene un poquito de autismo y, debido a eso, le realizaron una cirugía en la cabeza, lo que dejó algunas secuelas. Estamos luchando contra ello. Pero, la verdad, a mí y a mi esposa no nos importa. Lo importante es que él está con nosotros”, expresó para América Noticias.

Tras la muerte de Francisco, el hombre y su hijo asistieron a misa por el Santo Padre como muestra de agradecimiento y respeto. “Él luchó hasta el final por su vida, igual que mi hijo”, expresó.