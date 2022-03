Fredy Pinto Pazos: “El Abogado De Los Pobres”

El reconocido y celebre abogado Fredy Pinto Pazos, habla con nosotros sobre cómo ha resultado su trayectoria ejerciendo dentro del derecho peruano, también nos cuenta un poco sobre sus inicios en la carrera y deja algunos consejos para los jóvenes.

Sus bases dentro de la carrera del derecho

Fredy Pinto Pazos, es un abogado de nacionalidad peruana, el cual posee renombre no solo dentro de su rama de estudio, sino también gracias a su profesión como gerente general de la empresa Icazul SAC. Una importante marca de asesoría inmobiliaria, que a su vez se destaca por ser la encargada de diferentes e importantes proyectos en ubicaciones como: Cerro Azul, Asia, Mala y San Antonio, Perú.

Estas fueron las palabras de Fredy Pinto Pazos, cuando se le preguntó por qué había decidido convertirse en abogado: “Cuando somos niños, todos tenemos sueños, anhelos y metas, algunos queremos ser jugadores deportivos, famosos, otros deseamos formar una familia. Pero yo solo deseaba aportar mi grano de arena, para que el peruano menos afortunado económicamente, también pudiera tener derechos irrevocables que lo sustentara y que esos mismos se cumplieran” … “Por esa razón para mí el ejercer como abogado es una de mis mayores pasiones, porque no puedo estar frente a una injusticia y quedarme sentado”.

El mismo abogado siguió comentando: “Me siento sumamente afortunado por las oportunidades que la vida me ha entregado, saliendo desde abajo con esfuerzo, trabajo y disciplina he logrado alcanzar cada una de mis metas y proyectos. Y es que, viendo el mundo desde los ojos de la necesidad, me di cuenta que muchas personas requerían una voz legal que los apoyara y yo quería ser partícipe de ese movimiento”.

¿Cuáles fueron los ejemplos a seguir para Fredy Pinto Pazos y por qué?

Fredy Pinto Pazos: “En verdad me cuesta un poco enumerar a todos mis héroes dentro y fuera de la profesión, ya que día con día me encuentro inspirado hasta por el joven que se encuentra comenzando la carrera y con pasión habla sobre ella”. “Sin embargo, podría mencionar a dos celebres abogados a los admiro desde años atrás:

René Samuel Cassin, abogado francés, que lucho por los derechos humanos e impulsó la creación de Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Fernando Martínez Randulfe, abogado en Galacia, quien había constituido el primer despacho laborista en su comunidad.”

¿Cómo dio inicio a su vida laboral?

El abogado Fredy Pinto Pazos: Mi vida laboral comenzó a temprana edad, cuando ayudaba a mis padres con los gastos dentro del hogar, cuando entré a la universidad esperaba que la situación mejorara y así fue, ya que con una beca completa en la carrera que amaba, podía aportar con mi familia y seguir estudiando.

Recuerdo que un día, estaba laborando como pasante en un reconocido despacho de Lima, en ese momento las deudas también se encontraban llenando las gavetas de mi cajón de noche. En un día cualquiera, mi supervisor me pide que lo acompañe a una resolución de un caso, en ese momento el despacho estaba atendiendo un caso de hacienda, en donde la familia Mendoza, estaba siendo acusada por no declarar impuesto desde hacía 3 años, causante de una deuda superior a los 500.000 soles.

Claramente recuerdo como la esposa del Señor Mendoza lloraba por no poder pagar esa cantidad, ya que su hija en ese momento estaba pasando por una enfermedad casi terminal. En ese momento a mí se me llenaron los ojos de lágrimas, recordando a mi madre y a mi padre, en como ellos lo habían dado todo aun enfrentándose a un sistema judicial poco favorable, esto mismo estaba pasando con los Mendoza, por esa razón quise abocarme a los pobres durante mi carrera como abogado.

Mensaje para la juventud, por parte del abogado Fredy Pinto Pazos

Fredy Pinto Pazos: “A todos los jóvenes que hoy se encuentran estudiando esta desafiante y hermosa profesión, les aseguro que, aunque sea duro el camino, la recompensa valdrá todo el esfuerzo y lágrimas que le entreguen, no se rindan porque hay un Perú que cuenta con ustedes para el mañana”.