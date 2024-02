Fuerza Popular: denunciará al Fiscal de la Nación

SI NO INICIA INVESTIGACIÓN CONTRA FISCALES VELA Y DOMINGO PÉREZ

Fuerza Popular (FP) tiene en la mira al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, debido a la lentitud de parte del titular de la entidad en investigar a los fiscales Pablo Sánchez, Rafael Vela y José Domingo Pérez.

El congresista de FP, Alejandro Aguinaga, advirtió que su bancada denunciará constitucionalmente a Villena si no inicia las investigaciones respectivas.

“Si no hace la denuncia, por supuesto que sí (lo denunciaremos). Estaría cayendo en complicidad, omisión de funciones, protegiendo a una organización criminal”, precisó para un medio local.

Para el legislador, si el Fiscal de la Nación no formaliza las pesquisas de ley, estaría vulnerando el artículo 80 de la Ley Orgánica del Ministerio Público que le exige que, “ante la sospecha de actos de corrupción, tiene que abrir una investigación”. Ya pasó más de una semana de conocerse el testimonio de Jaime Villanueva sobre cómo el director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, habría interferido en las investigaciones de los casos Cócteles

Previamente, el dirigente Luis Galarreta, precisó que su partido denunciará penalmente a los fiscales involucrados.