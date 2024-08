Fujimori ya habría cobrado su pensión

AFIRMA EXOFICIAL MAYOR DEL PARLAMENTO. CORRESPONDERÍA AL MES DE JULIO

‘Puka’ Bellido explota contra el expresidente. ‘No tiene sangre en la cara’, afirmó.

El expresidente Alberto Fujimori ya habría recibido su primer pago de la pensión vitalicia que se le otorgó mediante la gerencia administrativa del Congreso de la República. Dicha pensión asciende a más de 15 mil soles mensuales.

Así lo anunció el exoficial mayor del Congreso, César Delgado-Guembes, quien aseguró que ya se realizó el pago de una pensión vitalicia al actual líder del fujimorismo.

“En julio ya se le abonó, eso fue lo que mencionó el abogado del señor Fujimori, Elio Riera, entonces el señor ya está recibiendo la (…) Entonces ahí ha quedado todo”, sostuvo para radio Exitosa.

Hay que recordar que esta decisión del área administrativa del Parlamento ha tenido voces a favor y en contra. En esa vertiente, el congresista, Guido Bellido, calificó de ‘descarado’ la postura del exmandatario.

“Es más que suficiente que Alberto Fujimori como si no hubiera pasado nada en libertad, en tranquilidad. Lo que está haciendo ahora ya es angurria, ambición, hasta quiere ser nuevamente presidente. Es no tener sangre en la cara”, apuntó el nuevo integrante de la bancada de Podemos Perú (PP).

Blindaje naranja

La respuesta naranja no tardó en llevar. La primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, subrayó que la pensión vitalicia otorgada a Alberto Fujimori responde a un trámite estrictamente administrativo del Parlamento.

La legisladora dijo que es imperativo que el Congreso revise y establezca un marco legal exacto que elimine las interpretaciones ambiguas.

“Si hay algo que genera en muchos casos incertidumbre y opiniones contrarias es porque no existe una normativa aplicable, que sea clara y que no admita dudas. Entonces, creo que el Congreso sí debe avocarse a revisar esto y debe dar el marco legal exacto para que no haya interpretaciones”, apuntó.