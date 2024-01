Ganaderos afirman que cuentan con cadena de frío para conservar leche

Qali Warma dejará de comprar leche de producción nacional arguyendo que en el Perú no están dadas las condiciones logísticas de cadena de frio para la adecuada conservación del producto

Por: Pablo Carranza

Luego que el programa nacional de alimentación escolar Qali Warma anunciara que dejaría de comprar leche de producción nacional arguyendo que en el Perú no están dadas las condiciones logísticas de cadena de frio para la adecuada conservación del producto, los principales representantes de la ganadería láctea han levantado su voz de protesta, rechazando categóricamente que no cuenten con la infraestructura idónea para entregar su producción.

El reconocido empresario ganadero Alfredo Vidal señaló que su sector cuenta con las capacidades para poder abastecer a todos los programas sociales como Qali Warma y Vaso de Leche, y de esa manera la población más vulnerable pueda consumir productos lácteos de alta calidad que contribuyan con su nutrición.

Alfredo Vidal, ganadero e ingeniero zootecnista de Agropecuaria Angus SA, fue enfático en señalar que “no hay establo en el Perú que no cuente con cadena de frío. Nosotros tenemos tanques isotérmicos, tanques de enfriamiento de leche, los hay de 200 litros hasta de 20 mil litros”.

Como se sabe, el Gobierno de Dina Boluarte reducirá significativamente la compra de leche para el programa de nutrición escolar Qali Warma, y privilegiará en su lugar la entrega de bebidas a base de agua y cereales.

La iniciativa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) que antes adquiría 29 millones de litros de leche cruda de productores nacionales, este año solo comprará 4,5 millones de litros, lo cual representa una disminución abismal del 85%.

Los directivos del programa social Qali Warma señalan que han decidido no comprar leche argumentando que los lecheros no garantizan la cadena de frío y por ende la leche se puede malograr ¿Qué tiene que decir al respecto?

Mire, yo soy ganadero lechero, estoy ubicado en la zona de Cañete y la leche desde que se extrae de la ubre de la vaca pasa a unos tanques de enfriamiento, estos tanques bajan la temperatura de la leche a 3 grados para evitar que la leche se deteriore y mantenga sus cualidades y características. A esta temperatura es recogida por las cisternas. En general, la industria láctea recoge normalmente a todos los ganaderos todos los días en tanques que mantienen la temperatura donde nunca se eleva de 3 grados. Así llega a la planta donde procesan el producto para hacer derivados lácteos. Entonces, en la leche nunca puede romperse la cadena de frío porque si no se deteriora, es super fácil que se malogre si se rompe la cadena de frío. La leche tiene que estar siempre refrigerada, no hay leche que se acopie de establos lecheros que no tenga cadena de frío. En muy contados casos, se ordeña rápido, se recoge y se lleva a la planta, pero son en lugares donde no ha hecho mucho calor. La leche solo cuando se enfría mantiene sus cualidades.

¿Ustedes han dialogado con el Gobierno u otros gremios respecto al perjuicio económico y productivo que le ocasionarían las medidas adoptadas por Qali Warma de no comprarles su producción?

Es un daño a todo nivel, porque la leche tiene unas cualidades nutricionales muy buenas para los niños, no solamente se daña al ganadero, sino también a la población porque no consumiría productos de calidad. En otros países esto ni siquiera se podría pensar. He visitado otros lugares donde hay mejor cultura nutricional y esto ni siquiera se le pasa por la cabeza a alguien. Hay ferias donde el mismo gobierno promueve el consumo de leche, hay avisos publicitarios sobre el consumo de leche y productos lácteos de los ganaderos del mismo país.

En concreto, ¿Cómo se verán afectados?

En sencillo, es menos leche que se consume. Al consumirse menos leche, la producción no va a tener la demanda requerida. Ahora, la leche que se consume en Perú también lleva materia prima importada, más o menos casi el 40% es importado y 60% es local. Entonces la demanda de ambos productos caería, siendo afectado el productor peruano en ese porcentaje.

¿Es verdad lo que manifiesta QW en sus notas de prensa respecto a que los ganaderos no disponen de cadena de frío y por ende no hay forma de comprarles leche?

No, todos los ganaderos tenemos cadena de frío. O sea, la leche la entregamos enfriada, la leche si no está enfriada en dos horas se malogra. O sea, no hay establo en el Perú que no cuente con cadena de frio. Nosotros tenemos tanques isotérmicos, tanques de enfriamiento de leche, los hay de 200 litros hasta de 20 mil litros. Antes se guardaba en porongos, pero la leche es muy perecible.

Qali Warma reducirá compra de leche fresca en un 85%

La Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep) alertó que esta nueva política de Qali Warma, estipulada en la resolución D000768-2023-MIDIS firmada por Mariana Moreno Saavedra, directora ejecutiva del programa social, impactará no solo en la nutrición de los escolares sino también en la economía de los ganaderos lecheros.

“Es inconcebible que la institución que tiene por misión apuntalar la alimentación de nuestra infancia, pretenda entregar leche solo un día a la semana y agua de cereal los cuatro días restantes. Un producto denominado ‘Bebible’ que ni siquiera tiene ficha técnica, que contiene 4% de hojuelas de cereal, que no aporta ni la quinta parte de proteína que puede aportar igual cantidad de leche”, criticó el presidente de Agalep, Carlos Lozada en Canal N.

Además, según Agalep, el nuevo producto “Bebible Preparado de Consumo Inmediato” está dirigido al uso de insumos importados. El gremio asegura que los proveedores terminarán usando las hojuelas de avena precocidas, que es más económico que los granos andinos, pero a la vez, es un producto de menor calidad nutricional.

“La nutrición de nuestros niños no puede ser maltratada de esa manera. Ellos necesitan los nutrientes que la leche les aporta al menor costo y mayor eficiencia. Proteína para su crecimiento, calcio para sus huesos, galactosa para sus cerebros. Ninguno de estos nutrientes es aportado por los ‘Bebibles’ que ha inventado Qali Warma”, criticó Lozada.