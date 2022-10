‘Gato’ Cuba promete no volver a pelear con Melissa

Un año después del sonado caso de infidelidad, llegó el día en el que Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, arreglaron cuentas pendientes. El ex matrimonio celebró el cumpleaños de su hija, en donde se dejaron ver muy unidos y emocionados. El futbolista manifestó que por el bien de su hija, no lo volveremos a ver enfrentado a su ex pareja.

EL EX MATRIMONIO CELEBRÓ EL CUMPLEAÑOS DE SU HIJA JUNTO A SUS NUEVAS PAREJAS

A través de las redes sociales Melissa compartió los preparativos de la fiesta de la pequeña, la actriz se mostró muy emocionada y al momento de la reunión en posar a lado de Rodrigo con su hija en el medio. Evidentemente la más feliz de todo esto fue la menor.

A la reunión asistieron la familia del futbolista y de la actriz, también las respectivas parejas de cada uno, Anthony Aranda y Ale Venturo. A la salida de la reunión, el futbolista fue abordado por la prensa, ahí en compañía de su pareja, aseguró que los enfrentamientos con Melissa “nunca” volverán a pasar.

“Siempre lo mejor para mi hija nada más. Estamos llevando las cosas bien, por el bienestar de nuestra hija”, “Definitivamente errores han habido. Eso (enfrentamientos) no va a volver a pasar nunca. El cumpleaños de mi hija es lo más importante”, expresó el futbolista para “Magaly Tv la firme”.

Por su parte, la ex conductora de “América Hoy” compartió un emotivo mensaje a lado de las imágenes del cumpleaños de su hija. Ahí, Melissa resaltó que su prioridad, junta a Cuba es hacer feliz a la menor. “Esperabas con tantas ansias tu cumpleaños, mi amor, que por fin llegó tu día soñado. ¡Amo verte tan feliz princesita de mi vida! ¡Papi y mami tenemos una misión y es hacerte y verte feliz siempre! Feliz 5 años, bebé de mamá. ¡Te amo por siempre!”, escribió.

El futbolista también hizo lo propio en sus redes sociales. “Junto a tu mamá velaremos siempre por tu bienestar. Nuestra misión en la vida es criarte sana y feliz. Así que uniremos fuerzas en esta misión por ti”, señaló.