George Clooney, el amigo más generoso

Un reencuentro de amigos le cambió la vida a 14 personas y es que el popular actor organizó una cena con sus amigos de infancia, quienes se llevaron una gran sorpresa. La reunión se llevó a cabo el 27 de septiembre de 2013 y el anfitrión George Clooney compartió anécdotas y recuerdos con sus 14 mejores amigos de la infancia.

OBSEQUIO UN MILLÓN DE DÓLARES A CADA UNO DE SUS 14 AMIGOS Y DE INFANCIA Y FUE UNO DE LOS PRIMEROS EN AYUDAR DURANTE LA PANDEMIA

El conocido actor de Hollywood y sus amigos bromearon sobre la vez que en plena adolescencia una enfermedad le paralizó parcialmente el rostro a George y recién luego de un año volvió a la normalidad.

“Bué, si el precio a pagar era terminar con un rostro como el tuyo“, bromearon.

Asimismo, cada uno comenzó a hablar de sus experiencias en sus primeros trabajos, Clooney habló de cuando incursionaba como actor, mientras que sus amigos como vendedores de zapatos para mujeres, de trajes para hombres, agente de seguros, encargado de depósito, albañil y hasta recolector de tabaco.

Las 14 personas eran conocedores del éxito que tenía George. Asimismo, otro amigo contó con la misma suerte, Rande Gerber, el empresario casado con la bellísima Cindy Crawford. Sin embargo la suerte no le sonrió a todos o mejor dicho la gran mayoría no contó con la suerte de George Clooney o la de Rande, uno de ellos trabajaba en un bar en el aeropuerto de Texas, otro contó que iba a su oficina todos los días con frío o lluvia en bicicleta ya que no le daban las cuentas para comprarse un auto.

Justo en ese momento llegó la sorpresa que tenía preparada Clooney, en dicha reunión cada invitado tenía asignado un lugar, pero la sorpresa fue inmensa cuando junto a cada silla había un misterioso maletín.

“Escuchen, quiero que sepan cuánto significaron para mí. Llegué a Los Ángeles, dormí en su sofá. Soy muy afortunado. No podría estar donde estoy hoy sin todos ustedes, es realmente importante para mí que, mientras sigamos juntos, les devuelva el favor. Así que quiero que abran los maletines”, expresó el actor.

En ese momento los invitados abrieron los maletines y encontraron varios fajos de billetes de 20 dólares que en total sumaban un millón de dólares. .

Pero eso no fue todo, pues el actor sabía que del millón de dólares les descontarían 300 mil de impuestos, por ello se encargó de hacer el aporte correspondiente para que cada amigo recibiera el dinero completo. Finalmente el artista desembolsó 18.200.000 dólares.

Uno de ellos intentó rechazar el regalo, Rande Gerber, pero no lo logró, pues Clooney actúo rápidamente.

“Voy a hacer un anuncio. Si Rande no se lleva el millón de dólares, nadie lo tiene”, sentenció George, por lo que el empresario tuvo que aceptar para no perjudicar a sus amigos, donando su parte en obras benéficas, pues no lo necesitaba.

En su momento, el noble gesto que tuvo George salió a la luz porque Rander contó la anécdota en el programa ‘Headline’.

No fue la única vez

Pero esa no ha sido la única ocasión en la que el actor se ha comprometido con distintas causas en las que realiza generosas donaciones.

La más reciente fue ante la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, sabiendo que es un privilegiado y que no todos los actores la pasan bien, con su esposa Amal entregó un millón de dólares para ayudar ante el desastre que causa la pandemia. Dos de las instituciones que se beneficiaron fueron ‘The Motion Picture and Television’, de la que George Clooney es miembro de la junta y que ofrece ayuda a personas del mundo del cine y la televisión con recursos limitados, y la otra fue ‘SAG-AFTRA Fund’, que brinda asistencia financiera a artistas de Los Ángeles. Luego sumaron otros 300 mil dólares que entregaron a tres organizaciones benéficas internacionales: el Banco de Alimentos del Líbano (país de origen de Amal), a la región de Lombardía, Italia, (donde el matrimonio tiene una mansión con vista al Lago di Como), y al Servicio Nacional de Salud (National Health Service) de Reino Unido

Asimismo, el matrimonio entregó 100 mil dólares al ‘Young Center for Inmigrant Children’s Rigths’, asociación benéfica que se ocupa de asegurar el respeto de los derechos de todos los niños que entran en el país de manera ilegal.

Durante una entrevista con la revista People, Clooney se encargó de dejar en claro por qué entregaba ese dinero.

“En algún momento, mis hijos Ella y Alezander cuando crezcan, nos dirán si es verdad que en nuestro país se separaba a los bebés de sus padres y los mandaban a centros de detención. Cuando les digamos que sí, nos preguntarán qué hicimos para evitarlo, qué dijimos, de qué lado nos pusimos. Y de momento no podemos cambiar la política de esta administración, pero sí que podemos ayudar a la defensa de sus víctimas”, expresó el artista de Hollywood.