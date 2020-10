George Forsyth: el favorito de la gente

De acuerdo a la última encuesta telefónica a nivel nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el exalcalde de La Victoria, George Forsyth lidera las preferencias con un 23% de intención de voto.

Detrás le siguen Verónika Mendoza con un 9,1%, Keiko Fujimori con un 8% y Daniel Urresti con un 7,3%, quienes se disputarían el segundo lugar de las preferencias, por los márgenes de error.

Con un 5,4% aparece el nombre del candidato Hernando de Soto (Avanza País), Yonhy Lescano (Acción Popular) con un 4,9%, César Acuña (APP) con un 3,9%, Julio Guzmán (Partido Morado) con un 3,9% y Ollanta Humala (Partico Nacionalista) con un 2,7%.

Así pintan el panorama electoral a seis meses de los comicios para la presidencia del Perú. Sin embargo, hay aproximadamente un 27% de la población sin candidato presidencial, de acuerdo a la encuesta de IEP.

En esta bolsa de electores se encuentran los que no votarán por nadie, cuya cifra representa el 19,1% en el sondeo, el 2% planea hacer voto en blanco o viciado y un 5,5% no sabe qué hacer en los comicios.

Otro escenario de candidatos a la presidencia del Perú cambia totalmente los números, pro no para George Forsyth, quien recibe el 9,6% de intención de votos. Le sigue el presidente Martín Vizcarra con 9,3%, pero cabe precisar que no puede postular debido a que está prohibida la reelección.

Después aparece el líder etnocacerista Antauro Humala con un 2,7%, quien tampoco puede candidatear por estar purgando prisión por delito doloso; Keiko Fujimori con un 2,6%; Urresti con un 2,3%; Hernando de Soto con un 1,9%; y Verónika Mendoza con un 1,8% de las intenciones de voto.

De acuerdo a IEP, un 62% de la población no tienen candidato presidencial, sin lista previa que limite las opciones, en ese grupo se encuentran los que aún no saben qué hacer (un 38,6%), quienes piensan no votar por nadie (un 19,5%), quienes harían voto en blanco o viciado (un 3,7%) y quienes no asistirían (un 0,1%).