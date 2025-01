Germán Alemanno defendió a ‘Chemo’ del Solar, señaló a los culpables

El exfutbolista analizó el pésimo rendimiento de la selección peruana en el Sudamericano Sub 20 y detalló qué factores falta mejorar en el fútbol peruano para competir en esta clase de torneos.

La eliminación de la selección peruana en el Sudamericano Sub-20 2025 ha generado un intenso debate entre hinchas, periodistas y exfutbolistas. Mientras algunos señalan a José ‘Chemo’ del Solar como el principal responsable debido a su gestión y cuestionadas decisiones en la convocatoria, otros atribuyen el fracaso a la falta de carácter y ambición de los jugadores dentro del campo.

Sin embargo, más allá de las críticas inmediatas, diversas personalidades del ámbito deportivo han puesto el foco en problemas estructurales del fútbol peruano. La falta de inversión en divisiones menores, la escasez de una planificación a largo plazo y la ausencia de una mentalidad competitiva en los jóvenes futbolistas son aspectos que requieren atención urgente para evitar repetir esta historia en futuras competiciones.

Te puede interesar:

Germán Alemanno opinó sobre la crisis que atraviesa el fútbol de menores en torneos internacionales. El exfutbolista señaló que los principales responsables son los clubes, puesto que no existe una política de formación para las futuras promesas del balompié peruano.

Crisis de la selección peruana Sub 20

Por medio de redes sociales, Germán Alemanno reflexionó sobre la paupérrima participación de la selección peruana en el Sudamericano Sub 20 2025. El otrora delantero crema culpó a los clubes peruanos por no preocuparse por la formación de las nuevas generaciones.

«Echarle la culpa a Chemo es no entender nada de nada. Mejor pregúntense cuántos clubes invierten en vivienda, alimentación y buenos formadores en Perú para los menores. No es por arte de magia que los jugadores salen en otros países. Si no se invierte, no se gana, no hay secretos«, escribió en su cuenta de ‘X’.