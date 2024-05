Gestión de Ciro Castillo en Callao dilapida S/ 13 millones en consultorías

Comunicador afirma que este sería un mecanismo para malgastar dinero público.

Por: Pablo Carranza

¿Qué nueva denuncia ha presentado Nacional TV Perú sobre el Gobierno Regional del Callao?

Lo que sucede es algo sorprendente. Existen 13 millones de soles de consultorías, pero lo más terrible de esta situación es que estas son consultorías para la elaboración del expediente. O sea, son servicios para consultar el expediente, ni siquiera en sí es el expediente mismo. Y de eso tengo un primer caso que es de 1’804,800 soles. Ese es uno nomás. También existe otro de 855 mil soles. Tenemos que ver si estos siete terrenos ya están saneados. Esa es otra interrogante que las autoridades tienen que especificar o aclarar. Teniendo en cuenta que los 13 millones de soles que han gastado en las consultorías el Gobierno Regional del Callao, tienen también tres unidades ejecutoras. La Dirección Regional de Educación del Callao (DREC) tiene una gerencia de infraestructura, el CAFED tiene otra gerencia de infraestructura y el Gobierno Regional también tiene otra. ¿Acaso esos ingenieros no pueden hacer las consultorías necesarias? Eso es lo que indigna acá. En una región en la que faltan muchas obras por hacer, ellos se gastan el dinero público, el dinero de los contribuyentes, en consultar si es que pueden hacer el expediente. Ni siquiera es el expediente como figuran los documentos que hemos obtenido de la base de datos del mismo sistema de dominio público, donde se puede dar la misma forma de todos los avisos de consultoría para la obra de elaboración de expedientes.

¿En qué tiempo se contrató para estas consultorías?

Estas consultorías ya tienen que estar en ejecución para este año. Lo que pasa acá es que ellos no tienen actualizado su plan de desarrollo, y ese plan de desarrollo tiene que estar en línea entre los distritos, la provincia, la región y el Gobierno Nacional al 2050 en ese plan. Entonces, ellos ven las formas y mecanismos de cómo malgastar el recurso del Estado. ¿Cómo se van a gastar tanto dinero en consultar cómo elaborar un documento?

¿Nos puedes decir a qué empresas se han contratado?

Tengo una hoja de Servicio Consultoría para la Obra de Supervisión de Obras de 1.892.000 soles para el Colegio de la Provincia Constitucional del Callao, Keiko Fujimori. En el principal que te he mencionado dice textualmente: “Servicio de Consultoría para la Obra de Elaboración de Expedientes Técnicos de Obra Ampliación de los Servicios de Educación Superior para la Institución Simón Bolívar en el Distrito de Ventanilla”. Esto está con un código único de inversión N° 2553376. Lo publicamos para que las autoridades competentes, los congresistas, los consejeros puedan fiscalizar esto, porque la verdad es un abuso. Es un abuso de gasto de fondos del Estado.

¿Sabe si los dueños de las empresas que fueron contratadas para las consultorías tienen algún tipo de relación con la gestión del señor Ciro Castillo Rojo?

No estaría mal no descartarlo porque se puede presumir que puede existir un favoritismo, una fuerte denegociación para favorecer estas consultorías para recién elaborar el expediente. Entonces, también sobre este tema le hemos pedido una entrevista al señor Martín Alpiste, que es el Jefe de Imagen del Gobierno Regional del Callao. Sin embargo, el señor hace caso omiso. Hemos pedido una entrevista con el gobernador porque queremos saber cómo están llevando la gestión y si esos terrenos que han generado estas consultorías están saneados. Porque si no están saneados, ¿de qué estamos hablando?

Háblenos de estos terrenos… ¿para qué son?

Estos terrenos están distribuidos en la Provincia Constitucional del Callao y comprenden en diferentes zonas. Por ejemplo, hay un servicio de consultoría aparte sobre una supervisión de obra de 1’398,000 soles para el colegio Inbunza. También tenemos otro servicio de casi S/ 1’999,000 que es para una consultoría en Bellavista, solamente para el servicio de supervisión, también. O sea, estos son mecanismos que se están avalando de acuerdo a ley, pero tenemos que tener criterio para usar los fondos públicos y tenemos otros en los distintos distritos de Mi Perú, del Callao, de Bellavista y en diferentes instituciones. Son 17 consultorías del 2023, que es un gasto que no se puede pasar por alto. Acá debe haber una investigación exhaustiva, porque los ingenieros de las tres áreas que te he mencionado, del CAFED, del DREC y del Gobierno Regional, que tienen gerencias de infraestructuras, no han visto estos proyectos, no han realizado ellos la consultoría, ¿porque hacen las consultorías externas?

Finalmente, ¿Cuál sería su conclusión de esta denuncia?

Bueno, queremos hacerle un llamado público al señor gobernador Ciro Castillo Rojo, que tiene que salir ante los medios de comunicación a discutir qué hace con el dinero público, ¿qué está haciendo con las obras? Él no puede quedarse excluido en su oficina, mal asesorado. En sus reuniones que sale, él piensa que está en una campaña electoral, cuando ya queremos realizar hechos concretos. Entonces, este tipo de mecanismos de consultorías para elaboraciones de proyectos, solamente estoy hablando de obras. Toda la gente quiere obras, pero hay una gama de consultorías que también vamos a investigar.