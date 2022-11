Gian Marco no admite errores

El cantautor peruano, Gian Marco rompió su silencio y habló para el programa de Rodrigo González en donde explicó que fue lo que desencadenó su mala actitud al responderle mal a un reportaje.

CANTANTE HABLA SOBRE MALTRATO A REPORTERO DE “AMOR Y FUEGO” Y DICE: “PAGÓ PATO, PUES, ¿QUÉ A VOY HACER?”

Según el popular “gasparín”, diga lo que diga en el programa “Amor y fuego” igual lo van a chancar.

“Ustedes siempre tienen las de ganar, lo que yo te diga ahorita va ser usado siempre en mi contra. Ahorita te estoy dando muchísima oportunidad para que puedas hacer tu reportaje. Ustedes siempre tienen la sartén por el mango”, dijo.

En esa línea se refirió a Rodrigo González, para el intérprete de “Hoy”, le pareció pésimo que el conductor hablará de su matrimonio. Debemos recordar que el popular Peluchín, fue el primero en asegurar que su relación había terminado.

“Con todo el respeto del mundo, estoy en contra de que una persona, quien es el conductor del programa haya hablado de mi matrimonio que ya no está”, agregó en referencia a González.

Gian Marco señaló que esto habría ocasionado su mala actitud contra los reporteros del programa, incluso pareció burlarse del reportero al que minimizó hace algunas semanas.

“Tenía mucha rabia. Hice lo que se sentía en su momento, si la víctima, tu compañero ahora es una pobre víctima”, señaló.

A consecuencia de ello, el también compositor habría visto las consecuencias, teniendo el rechazo de la gente.

“La gente me sigue diciendo que soy un soberbio, que soy un déspota. ¿Puedes creer que dejaron de seguirme 30.000 personas en las redes sociales?. Estoy en contra de que haya hablado, empezando por mi matrimonio, que ya no está. ¿Te parece justo eso?”, manifestó.

Por su parte, el popular “Peluchín” sintió injusto que el cantante lo culpe que las personas lo dejen de seguir, cuando sus propias acciones habían provocado eso.

“Que me adjudique el hecho de que a él lo hayan dejado de seguir 30 mil personas. O sea, no creo que tenga esa influencia en la gente, ¿no?”,“Acá no hay borregos… si la gente fue y le dijo todo lo que quería decirle, producto de un viral del TikTok… nosotros solo le dimos exposición”, agregó.